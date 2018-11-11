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Özgür Filistin için koştu

Özgür Filistin için koştu
Özgür Filistin için koştu

Vodafone 40. İstanbul Maratonu’na katılan Filislinli maratoncu Muhammed El Kadi, “Özgür Filistin için Türk insanıyla birlikte koşmak çok güzel” dedi.

ABD'nin vize vermemesi üzerine bu durumu sosyal medyada paylaşan ve geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye'ye davet edilen Filistinli maratoncu Muhammed El Kadi, bu yıl da Vodafone İstanbul Maratonu'na katılarak üst üste 2. yıl maratona katıldı. Koşu öncesinde İHA'ya açıklamalarda bulunan El Kadi, “Bu ikinci seferim. İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. Burası bugüne kadar bulunduğum en güzel şehir. Türk insanlarını çok seviyorum. Her zaman Filistin için koşuyorum ve burada Türk insanlarını görmek çok güzel. Onlarla birlikte özgür Filistin için koşuyorum ve bu durum beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.  

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