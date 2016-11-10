Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Özgür Gündem soruşturmasında flaş gelişme

Özgür Gündem soruşturmasında flaş gelişme

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya ile Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu gazetenin 9 yöneticisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Özgür Gündem soruşturmasında flaş gelişme

10 Kasım 2016 18:48

Özgür Gündem gazetesinin PKK/KCK terör örgütünün yayın organı olduğu belirtilen iddianamede şüphelilerin “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, terör örgütü propagandası ve örgüt üyeliği” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından, hakimlik kararı ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Umut Tepe tarafından iddianamede kapatılan gazetenin terör örgütünün yayın organı olduğu, PKK/KCK yöneticisi birçok militanın görüşlerine ve yazılarına yer verildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın 2012-2014 yılları arasında ’Ali Fırat’ kod ismiyle Özgür Gündem’de yazı yazdığı belirtilen iddianamede, ’Dilzar Dilok’ kod adıyla Aysun Çamdalı isimli teröristin köşe yazdığı, terör örgütü yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin ve Rıza Altun’un beyanlarına da gazetede yer verildiği aktarıldı.

“TÜRKİYE ALEYHİNE HER TÜRLÜ ASILSIZ HABERLERİ YAYINLADIĞI…”

Özgür Gündem’in terör örgütünün sözcülüğünü yaptığı ifade edilen iddianamede "Gazetenin örgüt üst düzey yöneticilerinin açıklamalarını manşetten verdiği, terör örgütü ve teröristbaşı lehine başlatılan kampanyaların yandaş kitleye duyurulmasını sağladığı, örgüt elemanlarının ölüm haberlerini ikaz olarak duyurduğu, şehit olan güvenlik güçlerimize ise hakaret ettiği, Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturacak her türlü asılsız haberleri yayınladığı, PKK’nın kanlı eylemlerini meşru gösterdiği, halkı kin ve isyana teşvik ettiği, terör örgütünün amaç/hedef/strateji ve örgütlenmesi doğrultusunda haber yaptığı tespit edilmiştir" denildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya, Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan, dilbilimci Ayşe Necmiye Alpay’ın da arasında bulunduğu 9 kişi hakkında, “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Silahlı örgüte üye olmak”, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame Başsavcılığın onayının ardından Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Etiketler: flaş gelişme, Özgür Gündem soruşturması


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!