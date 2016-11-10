Özgür Gündem gazetesinin PKK/KCK terör örgütünün yayın organı olduğu belirtilen iddianamede şüphelilerin “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, terör örgütü propagandası ve örgüt üyeliği” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından, hakimlik kararı ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Umut Tepe tarafından iddianamede kapatılan gazetenin terör örgütünün yayın organı olduğu, PKK/KCK yöneticisi birçok militanın görüşlerine ve yazılarına yer verildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın 2012-2014 yılları arasında ’Ali Fırat’ kod ismiyle Özgür Gündem’de yazı yazdığı belirtilen iddianamede, ’Dilzar Dilok’ kod adıyla Aysun Çamdalı isimli teröristin köşe yazdığı, terör örgütü yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin ve Rıza Altun’un beyanlarına da gazetede yer verildiği aktarıldı.

“TÜRKİYE ALEYHİNE HER TÜRLÜ ASILSIZ HABERLERİ YAYINLADIĞI…”

Özgür Gündem’in terör örgütünün sözcülüğünü yaptığı ifade edilen iddianamede "Gazetenin örgüt üst düzey yöneticilerinin açıklamalarını manşetten verdiği, terör örgütü ve teröristbaşı lehine başlatılan kampanyaların yandaş kitleye duyurulmasını sağladığı, örgüt elemanlarının ölüm haberlerini ikaz olarak duyurduğu, şehit olan güvenlik güçlerimize ise hakaret ettiği, Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturacak her türlü asılsız haberleri yayınladığı, PKK’nın kanlı eylemlerini meşru gösterdiği, halkı kin ve isyana teşvik ettiği, terör örgütünün amaç/hedef/strateji ve örgütlenmesi doğrultusunda haber yaptığı tespit edilmiştir" denildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya, Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan, dilbilimci Ayşe Necmiye Alpay’ın da arasında bulunduğu 9 kişi hakkında, “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Silahlı örgüte üye olmak”, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame Başsavcılığın onayının ardından Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.