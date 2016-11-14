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Özgür Özel: ‘Herkesi kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı’nın…’

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Tarafsız ya Meclis ya da halk tarafından seçilmiş olsa da. Herkesi kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Özgür Özel: Herkesi kucaklaması gereken Cumhurbaşkanının…

14 Kasım 2016 16:27

Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Öze, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda Kamu Mali Disiplini Tasarısı’nın, ombudsman seçiminin düzenleneceğini söyledi. Özel, “Saray danışmanı Şeref Malkoç'un ombudsman seçilmesi gibi bir süreci yaşıyoruz. Seçilecek olan ombusdmanın ‘milletimiz silahlanacak, başka çare yok’ yaklaşımını da bir kenara not ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın ‘Olağanüstü hal’den etkilenmiyor’ açıklamasına ilişkin olarak Özel, “Bugün de vatandaş işine gidip geliyor. OHAL'den zarar görmüyor diyorlar. Akademisyenler de vatandaştır. Gazeteciler de vatandaştır. Soma aileleri her ay yaptıkları yürüyüş kaymakamlık tarafından iptal ediliyor. Cerattepe eylemleri OHAL nedeniyle engelleniyor. Memlekette bir rektör yüzde 86 oy alıyor, beyefendi hiç birini beğenmiyor, rektörlük seçimlerine girmemiş birisini rektör olarak atıyor. Yüzde 86 oy alan seçim değil ama sizin seçildiğiniz seçim seçim. Vatandaşa OHAL yok, tvitter çalışmıyor, facebook çalışmıyor. sonra vatandaşa OHAL uygulanmıyor, son Kanun Hükmünde Kararname ile vatandaşın örgütlenme özgürlüğü. 370 dernek kapatmışsınız. Gündem çocuk derneği kapatılan dernekler içinde sadece bir örnek. Soma'daki aileleri gönüllü savunan avukatlar derneği de kapatıldı” şeklinde konuştu.

İdam tartışmalarına ilişkin olarak Özel, “O gün Anayasa’dan idam çıkarılmasaydı bugün Parlamento’da olan Tuncay Özkan ve Dursun Çiçek asılmış olacaktı. İlker Başbuğ, eğer idam kalkmamış olsaydı bugün asılmış olacaktı. şimdi gelmişler, idam doğru şeymiş gibi tartışma yaratıyorlar. Ama öbür taraftan eğer idam cezası gelirse Fettullah Gülen gelmez. Almanya savcı Öz' ü iade etmez. Aslında bu tartışma Fettullah Gülen gelip konuşmasın, savcı Öz burada gelip ifade vermesin demek” diye konuştu.

Avrupa Birliği İlerleme Raporu’nun gerileme raporu olarak nitelendirilmesi gerektiğinin altını çizen Özel, “Elimizdeki raporda tam 14 kez geriye gitmeden, gerilemeden bahsediliyor. Bu yıl maalesef 14 kez geriye gidişten, kötü gidişten söz etmişler. Rapor gerileme raporu olmuş” ifadelerini kullandı.

Özel, Yasin Aktay’ın 'Kılıçdaroğlu yargılansın’ sözlerini eleştirerek, “Sayın Genel Başkan’ın ‘AKP ‘de bylockçular var" açıklamasının ardından Yasin Aktay’ın hezeyan değerlendirmelerini gördüğümde, sıkış tepiş bir ortamda yanlışlıkla nasırına basılmış birisinin ruh halini gördük. Sayın Yasin Aktay’ın açıklamasından sonra geriye kalan 79 milletvekiliyle ilgili bir merak var” dedi. 

Başkanlık seçimine ilişkin olarak da Özel şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu konuda netleşmekte fayda var. Başkanlık sisteminin içinde bulunduğu hiç bir teklife 'evet' dememiz, Başkanlık teklifini müzakere etmemiz mümkün değil. Eğer Başbakan randevu isterse kapımız açıktır. MHP ile konuşacak ve kendi teklifi olarak getireceklerse, ana muhalefet olarak bu teklifini görmek isteriz. Bir Anayasa teklifimiz var. Ancak anayasalar toplumsal uzlaşma metinleridir. Biz partilerin kendi Anayasa tekliflerini Parlamentoya, siyasi muhataplarını dayatmalarını doğru bulmayız.” 

Partili Cumhurbaşkanlığı’na karşı olduklarını belirten Özel, “Partili Cumhurbaşkanlığı’na da yarı başkanlık sistemine de başkanlık sistemine de karşıyız. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Tarafsız ya Meclis ya da halk tarafından seçilmiş olsa da. Herkesi kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bugün geldiğimiz nokta partili Cumhurbaşkanlığı’dır. OHAL üzerinden yetkilerin kullanılmasıdır. Herkes anayasal sınırlarına çekilecek” diye konuştu. 

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Özgür Özel


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