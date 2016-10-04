OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 12 televizyon 11 radyonun yayını durdurulmuştu. Kadıköy Acıbadem Şamfıstığı Sokak'ta bulunan Özgür Radyo binasına saat 15.00 sıralarında maliyeden ve RTÜK'ten yetkililer geldi. Yunus polisleri, TEM polisleri ve çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Daha sonra binaya giren polis ekipleri içeride yapılan incelemelerin ardından radyoda çalışan 16 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, Özgür Radyo'nun Çamlıca'daki anten işlevine son verilerek radyo kapatıldı.

Metin Başar



