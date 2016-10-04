Diğer
Kategoriler

Özgür Radyo kapatıldı

OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 12 televizyon ve 11 radyonun yayını durduruldu. Yayını durdurulan radyolardan olan Özgür Radyo binası yetkililer tarafından kapatılırken, 16 radyo çalışanı göz altına alındı.


04 Ekim 2016 16:42

OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 12 televizyon 11 radyonun yayını durdurulmuştu. Kadıköy Acıbadem Şamfıstığı Sokak'ta bulunan Özgür Radyo binasına saat 15.00 sıralarında maliyeden ve RTÜK'ten yetkililer geldi. Yunus polisleri, TEM polisleri ve çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Daha sonra binaya giren polis ekipleri içeride yapılan incelemelerin ardından radyoda çalışan 16 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, Özgür Radyo'nun Çamlıca'daki anten işlevine son verilerek radyo kapatıldı.

Metin Başar 

 

Etiketler: Özgür Radyo


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!