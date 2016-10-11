Terör örgütü DAEŞ’ın hedefleri, TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar (CNRA) tarafından yerle bir edildi. Muhalif unsurlardan oluşan dört Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Azez'in doğusunda yer alan Baragidah, Kafr Ghan, Güzel Mezra, Tughali, Şeyh Rih, Yahmul, Cariz ve El Bil’in kontrolünü ele geçirdi. Bu bölgeler, DAEŞ'in Kilis'e attığı roketleri ateşlediği bölgeler arasında bulunuyor. Özgür Suriye Ordusu, Savran ile Dabık köylerini kuşattı. Yoğun çatışmalar yaşanıyor. Keşif ve gözetleme birlikleri, hava savunma sistemleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar (CNRA) ile DAEŞ hedefleri vuruldu. Sınır hattından çatışma ve atılan top mermilerinin hedefleri vurması sonucu yükselen dumanlar çıplak gözle görüldü. TSK yoğun şekilde terör örgütü DAEŞ’i vurmayı sürdürüyor.

Mehmet Ali Dağ