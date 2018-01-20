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Özgür Suriye Ordusu Afrin operasyonuna hazırlanıyor

Suriye’nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin operasyonu için hazırlanıyor. Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası düzenli orduya geçen ÖSO askerlerinin ellerindeki Türk bayrakları dikkatleri çekiyor.

Özgür Suriye Ordusu Afrin operasyonuna hazırlanıyor

20 Ocak 2018 01:09

Türkiye’nin sınır güvenliği için Afrin'e yönelik operasyon sinyalini vermesiyle birlikte Türkiye-Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. TSK, Afrin kırsalında PYD/ YPG terör örgütüne ait mevzileri top atışına tutarken Fırat Kalkanı Harekâtı'nda önemli roller üstlenen Özgür Suriye Ordusu’da (ÖSO) Azez’de operasyona hazırlanıyor. Görüntülerde Fırat Kalkanı sonrası düzenli orduya geçen ÖSO'da Türk bayraklarıyla eğitim yapan askerlerin yürüyüşleri ve hazırlıkları dikkat çekiyor. 

Abu Mucahit El Halebi

Etiketler: Özgür Suriye Ordusu

 

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