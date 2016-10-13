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Özgür Suriye Ordusu DAEŞ’ın kontrolündeki 2 köyü aldı

Fırat Kalkanı Harekatının 51’inci gününde Özgür Suriye Ordusu DAEŞ’ın kontrolündeki Kafrah ile Duvaybik köylerini ele geçirdi.

Özgür Suriye Ordusu DAEŞın kontrolündeki 2 köyü aldı

13 Ekim 2016 10:14

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş desteği ile ilerleyen Özgür Suriye Ordusu Terör örgütü DAEŞ’ın kontrolünde bulunan Kafrah ile Duvaybik köylerini denetimini ele geçirdi. DAEŞ hedefleri, TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar (CNRA) tarafından ateş altına almayı sürdürüyor.

Azez-RAi arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Azez'in doğusunda yer alan Kafrah ve Duvaybik köylerinin denetimi terör örgütü DAEŞ’tan Özgür Suriye Ordusuna geçti. Keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar (CNRA), ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ hedefleri vuruldu. TSK yoğun şekilde terör örgütü DAEŞ’i vurmayı sürdürüyor. 

Mehmet Ali Dağ
 

Etiketler: Özgür Suriye Ordusu


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