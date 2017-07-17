Özgür Suriye Ordusu, PKK/PYD/YPG’ye karşı operasyon başlattı

ÖSO bu sabah saat 10.00 sıralarında, PKK/PYD işgalindeki Azez'in güneyinde yer alan Ayn-Daknah köyüne geniş çaplı operasyon başlattı. Yerel kaynaklar, şiddetli çatışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan, çatışmalarda bir ÖSO askerinin şehit olduğu, 14 ÖSO askerinin de yaralandığı, 20'den fazla PKK/PYD/YPG'linin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Yaralı ÖSO askerleri Türkiye'ye getiriliyor

Yaralı askerlerden durumu ağır olan biri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirilerek Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralıların Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Mehmet Ali Dağ