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Özgür Suriye Ordusu, PKK/PYD/YPG’ye karşı operasyon başlattı

Halep’in Azez ilçesinin güneyinde yer alan Ayn-Daknah köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) PKK/PYD/YPG’ye karşı büyük bir operasyon başlattı.

Özgür Suriye Ordusu, PKK/PYD/YPGye karşı operasyon başlattı

17 Temmuz 2017 14:09

ÖSO bu sabah saat 10.00 sıralarında, PKK/PYD işgalindeki Azez'in güneyinde yer alan Ayn-Daknah köyüne geniş çaplı operasyon başlattı. Yerel kaynaklar, şiddetli çatışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan, çatışmalarda bir ÖSO askerinin şehit olduğu, 14 ÖSO askerinin de yaralandığı, 20'den fazla PKK/PYD/YPG'linin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Yaralı ÖSO askerleri Türkiye'ye getiriliyor

Yaralı askerlerden durumu ağır olan biri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirilerek Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralıların Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
Çatışmaların sürdüğü bildirildi. 

Mehmet Ali Dağ

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