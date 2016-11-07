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Özgür Suriye Ordusu’nun ilerleyişi sürüyor

Fırat Kalkanı Hareketi’nin 76'ncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye içlerinde ilerleyişi sürüyor.

Özgür Suriye Ordusunun ilerleyişi sürüyor

07 Kasım 2016 11:29
Özgür Suriye Ordusu’nun ilerleyişi sürüyor - Tıkla İzle

Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye’nin Burj, Tall Aşah ve Amiriyah köylerini DEAŞ’dan alarak ilerleyişi devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ hedefleri aralıklarla Kilis sınırında konuşulu bulunan ÇNRA, fırtına obüsleri, tank birlikleri tarafından ateş altına alınıyor. Azez-RAi-Mera arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunun Azez-RAi-Mera bölgelerine doğru ilerleyişi sürüyor. Keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile DEAŞ hedefleri vuruluyor. 

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: Fırat Kalkanı operasyonu, Özgür Suriye Ordusu


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