Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye’nin Burj, Tall Aşah ve Amiriyah köylerini DEAŞ’dan alarak ilerleyişi devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ hedefleri aralıklarla Kilis sınırında konuşulu bulunan ÇNRA, fırtına obüsleri, tank birlikleri tarafından ateş altına alınıyor. Azez-RAi-Mera arasındaki bölgede muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunun Azez-RAi-Mera bölgelerine doğru ilerleyişi sürüyor. Keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile DEAŞ hedefleri vuruluyor.

Mehmet Ali Dağ