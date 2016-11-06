Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve toplantı için geldiği Zonguldak’ta ziyaretlerini AK Parti İl Başkanlığı ve Kozlu Belediye Başkanlığı ile sürdürdü. İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Özhaseki, ardından da Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin’i ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığı Danışma Toplantısı’na da katılan Mehmet Özhaseki, Batı’yı sert bir dille eleştirdi. Katıldığı çevre bakanları toplantısında yaşanan diyaloğu da hatırlatan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz günlerde çevre bakanları toplantısı vardı. Bir sürü bakan oturmuş, ‘işte iklimde artış oluyor, karbon ve sera salınımında fazlalık var. Önümüzdeki yıllarda insan nesli tehlikeye düşebilir.’ Bunları konuşalım eyvallah, karbon salınımını da sera gazı salınımını da geriye doğru çekelim konuşalım. Bunlar niçin yapılıyor? 30 sene sonra insan neslini tehlikeye düşürmesi tahmin edilen bir işten dolayı yapılıyor. İyi güzel de kardeşim eyvallah da şu anda Akdeniz’de çocuklar boğuluyor. Nesil gidiyor. Aileler gidiyor. Analar, babalar yavrularının elinden tutmuş bombadan kaçıyorlar. 2 milyon 700 bin insan ülkemizde misafir ediliyor. Milyonlarca insan yuvasından uzaklaşmış. Her an çocuklar ölüyor. Allah’tan korkmazlar ona bakın. Hayır ona bakmazlar. İşlerine gelmiyor. Artistlik yapılacağı zaman yapıyorlar. İki fok balığının başında görüntülendiği zaman gösteriyorlar. Ama insan gidiyor o insan sıfatı sadece ‘Müslüman’ diye dönüp bakmıyorlar. Gariban insan ülkelerine girecek, gazetecisi bile çelme atıyor. Ahlaksızlar. Bunlarda vicdan yok. Bunlarda insaf yok. Bunlarda merhamet yok. Allah bunların insafına terk etmesin bizi.”

“Kimsenin cesaret edemediği bir vesayeti çökerttik”

Türkiye’de kimsenin dile getirmeye cesaret edemediği bir vesayet rejiminin AK Parti iktidarları sayesinde sonlandırıldığını ifade eden Bakan Özhaseki, hükümetin her alanda başarılı olduğunu ifade etti.

Turgut Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan gibi isimlerin derin yapıya güçlerinin yetmediğini söyleyen Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti:

“Aklınıza gelebilecek her alanda başarılıyız. İddialıyız bu konuda. Türkiye’de bir vesayet rejimi vardı. Biz bu vesayet rejimini çökerttik. Eski başbakanlar farkındalardı. Ama güçleri yetmiyordu. Rahmetli Ecevit de, Erbakan da, Özal da biliyordu. Herkes biliyordu. Devlet çok iyi biliyordu. İliklerine kadar hissediyordu o derin yapıyı. Ama güçleri yetmiyordu. 1946’da çok partili sisteme geçtikten sonra o derin yapı geriye çekilip, ‘insanlara seçme ve seçilme hakkı verdik ama bu insanlar yanlış yaparlar, o yüzden bizim geride öyle güçle durmamız lazım ki istediğimiz zaman iktidarı alaşağı edelim, istediklerimizi iş başına getirelim’ diye bir fikri var. Arkasından gelen Demirel’e, O’nun devamı olduğu için oy verdiler. Fakat derin yapı yine onun da burnundan fitil fitil getirdi. Özal için de aynı şey geçerli, Erbakan için de geçerli. Bizim iktidarımızın da yıllarında aynısını yaptılar. Niye? İnsanlar kendine benzeyeni seçiyorlar, kendi gibi düşüneni seçiyorlar. Kendi gibi yaşayanı seçiyorlar. Kendi değerlerine sahip olanı seçiyorlar. Ama derin yapı bunu beğenmiyor. Onun kafasında tek tipçi yapı var. O yapı biraz farklı. Herkesi aynı hizaya, aynı çizgiye getirmeye çalışıyor. Kendinden farklı düşünen herkese eziyet ediyor. Sonra da siyasi iktidarları yoldan çıkmış gibi görüp faili meçhullere başlıyor. Tezgahlara başlıyor. Yüzlerce insan öldü hala katilleri belli değil. Sonra o ölümlerin hepsinin sebebini siyasi iktidarlar gibi gösterip ihtilaller yaptılar. Vesayetçi bir yapı vardı. Herkes bunu bilir ama hiç kimse bir şey yapamazdı. Şükürler olsun ki Allah bu milleti seviyor. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir yiğit gönderdi. Ve bunların hepsinin canına okudu.”

“PKK, topluca hareket kabiliyetini kaybetti”

7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım seçimlerine kadar geçen süreci de değerlendiren Mehmet Özhaseki, PKK’nın toplu hareket kabiliyetini kaybettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Onların bütün planları boşa çıktı. 1 Kasım’dan sonra güçlü bir şekilde iktidara gelip bir mücadele içerisine girdik. Şehirdeki tüm PKK’lıları temizledik. Eskiden bunlar kırsalda yuvalanırlardı. Bunların yuvalarında canına okumaya başladık. Sonra yurt dışındaki ayağı ile şimdi uğraşıyoruz. Güvenli bölge oluşturup orada da girmelerini engellemeye çalışıyoruz. Dikkat ederseniz eskiden 300 kişi ile 500 kişi ile karakol basardı bunlar. Şimdi ahlaksızlık yapıyorlar. Yere bomba koyup araç patlatıyorlar. Bu bir kişinin yapacağı iştir. Topluca hareket kabiliyetlerini kaybettiler.”

“Zihniyeti bozuk adamların yerine gelenler düzgün işler yapmaya başladı”

Devredilen belediyelerde kayyumların çalışmalara başladığını ifade eden Bakan Özhaseki, Batı’nın HDP’li vekillerin tutuklanmasına “Kaygılıyız” demesi üzerine “Sevsinler sizin kaygınızı” diye tepki gösterdi. Özhaseki, “Kayyumlar göreve başladılar. Güzel hizmetler yapmaya başladılar. Alt yapı, üst yapı yapmaya başladılar. Otobüsler hizmete başladı. Çöpler temizlenmeye başladı. Zihniyeti bozuk adamların yerine gelenler düzgün işler yapmaya başladılar. Bir başka taraftan şimdi milletvekilleri hususunda bir işlem var. Yeniden kızılca kıyamet kopuyor. Nereden kopuyor? Yurt içi ve yurt dışından. Yurt dışındakiler terör olurken, bomba patlarken, masum yavrular ölürken sesini çıkartmıyor. İhtilal yapılıyor sesini çıkartmıyorlar. Teröre destek verenlere gel kardeşim hesap ver deyince ‘Biz kaygılıyız’ demeye başlıyorlar. Sevsinler sizin kaygınızı” diye konuştu.

Özhaseki, konuşmaların ardından partililer ile hatıra fotoğrafı çektirerek Kdz. Ereğli ilçesine hareket etti.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir



