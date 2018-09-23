Özhaseki: 'İttifak yerel seçimlerde de sürmeli'

AK Parti Yere Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, partisinin Kayseri'deki Eylül Ayı İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada konuşan Özhaseki, "60 ilde birinci partiyiz. Biz Türkiye'nin çimentosuyuz. Ülkenin her tarafında varız. Biz her seçimden çıkınca öz eleştiri yaparız. Dersimizi alırız koşmaya da devam ederiz. 16 yıllık iktidarda geriye doğru bakıldığında bütün iktidarlardan başarılıyız" diye konuştu.

DEVLET BAHÇELİ'YE ÖVGÜ

"Son üç yılda yaptığımız çalışmalarla Türkiye'yi bölünmekten kurtardık" diyen Özhaseki, en iyi adaylarla yerel seçimlere gireceklerini açıkladı. Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Devlet Bey'in daha önceki Türkiye'nin beka meselesinde ciddi bir duruş sergileyerek bizimle beraber olması takdire şayan. Cumhur İttifakı başarı ile sonuçlandı. Ancak bunun özellikle büyükşehirlerde devam etmesi lazım. Kulağımıza gelen dedikoduların gerçeğe dönüşmemesi lazım. O dedikodular neler? 'İstanbul'da bir iki ilçeyi biz PKK'nın uzantılarına verelim, siz büyükşehiri bize verin. Ankara'da, İzmir'de o PKK'nın siyasi uzantılarına yer verelim. Siz bize büyükşehirlerde oy verin.' Bunun kadar çirkin bir iş olamaz. Herkes herkesle ittifak yapabilir. Herkes herkesle konuşabilir ancak terör örgütü olunca iş başka. Terör insanlık suçudur. Dini, imanı, milliyeti olmaz. Böyle bir lanetli gruba karşı bu tür pazarlıklara girmek hıyanettir. Bunlara karşı teyakkuzdayız" ifadelerini kullandı.