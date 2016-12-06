Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Mardin’e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, havaalanında kendisini karşılayan kent protokolü ile birlikte valiliğe geçti. Bakan Özhaseki, burada Vali Mustafa Yaman’dan brifing aldıktan sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bölgede olmasını hiç istemedikleri bir takım olayların yaşandığını belirten Özhaseki, “Cenabı Hak, bir daha kötü gün göstermesin, kendi içimizde dostluğumuza zarar getirecek, kardeşliğimize, birliğimize ve beraberliğimize zarar verecek kötü günler göstermesin. Ama bu olay yaşandıktan sonra da yapılması icap eden devletin burada yaraları sarmasıdır, mağdur olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve sıkıntıda olan vatandaşların sıkıntılarını gidermesidir. Bu amaçla bir dizi projemiz var, hazırlıklarımız var. Bugün Nusaybin ilçemizi ele alacağız” dedi.

“Nusaybin’i ihya edeceğiz”

Nusaybin’de yaşanan çatışmalar yüzünden 6 bin 182 adet ağır hasarlı ve yıkılmış binanın olduğunu aktaran Bakan Özhaseki, bu binaların dışında az hasarlı binaların da var olduğunu söyledi. İlçenin altyapısının da çok kötü durumda olduğunu kaydeden Özhaseki, “Zamanında gelen birçok belediye başkanı buralara hizmet etmeyi, şehrin altyapını ve üstyapısını iyileştirmeyi düşünmemiş, kafaları başka türlü çalışmıştır. Terör örgütlerine yataklık yapmak gibi, onlara destek vermek gibi, onların işini kolaylaştırmak ve hatta belediyeleri lojistik üssü olarak kullandırmak gibi bir hata içerisine düşmüşler. Ben yıllarca belediye başkanı yapmış bir kardeşinizim. Kendi çabamla kendi şehrimde hiç altyapı yok iken suyundan kanalından başlayarak yerin üstünde ne kadar iş varsa Paris’ten farkı kalmayacak şekilde yaptım. Özel bir devlet koruması veya desteği de yoktu. Sadece iyi niyet, çalışma ve gayret vardı. Belediye başkanı arkadaşlarımıza çok iş düşüyor. İyi niyetli oldukları takdirde şehrin iç dinamiklerini harekete geçirerek şehrin altı ve üst yapısını mükemmel bir hale getirebilirler. Mardin ve civarı zaten avantajı çok olan bir şehirdir. Tüm dünya tarafından bilenen bir şehirdir. Özellikleri ve artısı çok olan bir şehirdir. Bunları iye niyetle kullandığımız takdirde bütün bu kalan altyapı sorunları hiç kalmazdı. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum; zamanında bunlar yapılmamış. Şimdi bir taraftan altyapıyı yapacağız, bir taraftan yıkılan evleri yapacağız, bir taraftan yeşil alanlarını, okullarını, sosyal alanlarını, spor alanlarını hepsini yeniden ihya edeceğiz. Şimdi o dönem geldi” diye konuştu.

“Her şeyi yeniden yapacağız”

Tüm projelerini ve çalışmalarını masa başında hazırladıklarını kaydeden Özhaseki, şimdi ise sahadaki yansımalara bakacaklarını dile getirdi. Özhaseki, “Bu çalışmalara vatandaş ne diyor, orada evleri yıkılan vatandaşların başka sorunları var mı, bizim yaptığımız planlara ne diyorlar sorularını tartışmaya geldik. Bunları konuştuktan sonra bizim taslak halinde hazırladığımız projeleri vatandaş tarafından benimseniyor ve seviliyorsa gerçekleştirme aşamasına geleceğiz. Önümüzdeki günlerde çok kısa süre içinde bu yıkılan evlere ve altyapıya başlayacağız. Allah nasip ederse iddialı bir söz ama bir sene kalmadan her şeyi olduğu gibi yeniden yapacağız ve ihya edeceğiz. Bunun için bugün ilçelerimizi gezip tespitler yapacağız. Bunun bir başlangıç olarak Mardin’e hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın diyorum. Vatandaşlarımız da geçmiş olsun diyorum” ifadelerinde bulundu.

Bakan Özhaseki, yaptığı açıklamanın ardından Nusaybin’e gitmek için valilik binasından ayrıldı.

MEHMET SALİH KESKİN