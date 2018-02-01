Özhaseki: 'Rize’de risk altında birçok konut var'

Rize’de deniz doldurularak yapılan binaların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki kentte incelemelerde bulundu. Beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile rezerv alanının bulunduğu Engindere Mahallesinde incelemelerde bulunan Bakan Özhaseki, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rize’deki dolgu alanında bulunan riskli binaların yenilenmesi, değişmesi ve dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, “Rize’de çalışmamızı yaptık. Bu kısa ziyarette Valimizin hazırlamış olduğu brifingi aldık. Belediyemizin anlattıklarını tek tek dinledik. Olayın ne olduğunu çok iyi bir şekilde kavradığımızı düşünüyorum. Zaten daha öncesinden de defalarca konuştuğumuz için bize çok yabancı veya şaşırtan bir durumla karşılaşmadık. Hali hazırdaki dolgu alanında bulunan yerlerde yaklaşık 2 bin 700 kadar konut bin 500 kadar ticarethane var. Bunlar riskli gözüküyor. Bunların bir an önce yenilenmesi değişmesi dönüştürülmesi gerekiyor. İşte bunu yaparken bizim doğru bir şekilde planlama yapmamız bütüncül bir anlayış içerisinde çözüm getirmemiz gerekiyor. Gerek yeni dolgu alanlarının yapılmasıyla ve daha sonra 170 dönüm arazi üzerindeki konutların ticaret alanlarının dönüşmesiyle doğru bir mantık içerisinde çözümlenecek bir olay var. Bizim yapmamız gereken bir an önce burada bir takım proje çalışmaları yapmak. Buraya yeni bir konsept içerisinde yeni bir anlayış ve mantık içerisinde bir planlama yapmak. Sonra eğer bu proje sevilirse buradaki vatandaşlarla tek tek görüşerek haklarını vererek kimseyi mağdur etmeden bir çözüm yolu nasıl olacağı hususu ayrı bir problem. Ama biz onları çözeriz” şeklinde konuştu.

“PROJEYE YAKINDA BAŞLAYACAĞIZ”

Bismillah diyerek işe başlayacaklarını kaydeden Bakan Özhaseki, “Bize düşen şey bir an önce bu 170 dönümlük arazi üzerinde vilayetin nasıl oturacağı burada belediyemizin nasıl konuşlanacağı cumhuriyet meydanının alacağı şekil ve daha sonra gelişecek olan prestij caddesi üzerinde yer alabilecek neler varsa onlar ve buraya kaç tane doğru mantık içerisinde ticaret ve konut yerleştirebilirsek bunlar ve sonra vatandaş görüşmeleri başlıyor. İnşallah bismillah diyerek biz işe başlayacağız. Bir proje geliştireceğiz. Biz yol haritamızı belirledik. Güzergahımız belli. Bir an önce işe başlamak önemli. Senelerce konuş konuş bu işin sonu gelmez. Eyleme geçmek lazım. Bu da proje ile olur. Bu projeye yakında başlayacağız. Elimizde yeterince belge var. Bunun üzerine artık eyleme geçme sırası. Herhangi bir tereddüdümüzün olduğu bir alan olursa onu yeniden yaparız. Ama etaplayarak yapacağız. Planı bütüncül yapacağız. Sonra içerisinde ne risk taşıyan yerlerden başlayarak burada bir çalışmaya geçeceğiz. Birde bulacağımız rezerv alanını bir mahalle konsepti içerisinde yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse - Ersen Küçük - Bayram Ali Sarı / İHA)