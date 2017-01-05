Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Cizre ilçesindeki ziyaretin ardından Silopi’ye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki’yi Silopi Kaymakamı Savaş Konak karşıladı. Terör mağdurları için Başak Mahallesi’nde inşası süren konutları ziyaret eden Bakan Özhaseki, Kaymakam Savaş Konak’tan bilgi aldı. Daha sonra Özhaseki, beraberlerindekiler ile birlikte inşaat halindeki konutların içerisini gezdi. Çıkışta inşaat işçileri ile sohbet eden Bakan Özhaseki toplu fotoğraf çektirdikten sonra sivil toplum kuruluşları ile otelde biraya geldi.

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, “Sağ olsunlar çok yoğun programları olmasına karşı ilimizin bakanı gibi sık olarak geliyor ve buradaki hizmetleri yakinen takip ediyor. Burada gerçekten operasyon sonrasında çok önemli hizmetlere imzalar atılıyor. Altyapı üst yapı konut hepsi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütün bu hizmetlerden yoğun desteğini veren sayın bakanımızı huzurlarınızda şükranlarımı arz ederim” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Cizre, Silopi tarihinden bu güne kadar gelecekte de bu coğrafya, Anadolu coğrafyasının güneye açılan kapısıdır. Her zaman da ticaret merkezi olmuştur, Cizre ve Silopi. Böyle olmaya devam edecektir. Biz de Türkiye Odalar ve Borsalar birliği olarak devletimizin bize verdiği görev çerçevesinde hepinizin bildiği gibi Habur Gümrük kapısı projesinde yeniden yapılandırarak kapasitesini arttırdık, modern bir gümrük kapısı haline getirdik” dedi.

“Terör dünyanın en büyük suçudur”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise şunları söyledi:

“Yılbaşında kendi halinde masumane bir şekilde eğlenen veyahut yılbaşını kutlayan bu bir hayat tercihidir, kendileri bilir hiç kimsenin karışmaya hakkı yoktur. İnsanları gelip tarayacak kadar vahşi insanlar çıkabiliyor. Terör dünyanın en büyük suçudur. İnsanlığın hiçbir döneminde terör hoş görülmemiştir. Hiçbir din terörü hoş görmemiştir. Masum insanlara elinde silahı olmayan insanlara savaşmayan insanlara kurşun sıkmak dünyanın en adi işidir. Kayseri’de içeride çalışan asker çocuklar, hepimizin yavrularıdır bunlar. İzne çıkacaklar sabah erkenden eksi -5’te 10’da çıkacaklar. Üstlerini giymişler, otobüse binmişler, şehre gidiyorlar. Yapacakları da şu alışveriş merkezine gidecekler. Bir çay kahve içecekler. Sevdikleri bir yemek varsa onu yiyecekler. Bu yavruların yanına bir cani geliyor. Bombayı patlatıyor. Bir sürü yavrumuz şehit oluyor. Kalanlara soruyorum. Yavrum sen nerelisin ‘Adıyamanlıyım efendim’ diyor. Sen nereden geldin evladım. ‘Van’dan geldim efendim’ diyor. Öbürüne soruyorum İzmir’den gelmiş. Allah korumuş onları. Şehit olan yavrular kim. Yine bizim çocuklarımız. Üzerlerinde silah var mı. Yok. Savaşa mı gidiyor, hayır. Sen ne iş yapardın diyorum ‘Sıhhiyeydim efendim’ diyor. Bu yavruları öldürmek ne demek. Hangi kitapta yazıyor. Hangi milletin vicdanına sığar. Bir işyeri merkezinde bomba patlatıp küçücük yavruları öldürmek hangi kitapta yazıyor. Hangi dinde yeri var bunun. Sırayla başladı. PKK terör örgütü, bir halk arayışı gibi başlayan olay sonra anladık ki dışarıdaki birçok devletin oyuncağı. Dışarıdakiler eğer size para veriyorsa dışarıdakiler size silah veriyorsa sizi dağda besliyorsa yarın kullanırlar. Bir gün gelir paçavra gibi atarlar. Şimdi yaptıkları gibi.”

“Masum insanların üzerine kurşun yağdırdılar”

“30-40 sene boyunca bu topraklarda FETÖ diye bir örgüt. Hepimize geldiler sırıttılar kibar bir yüzle ‘Biz dindar insanlarız. Dışarıda güzel okullar açıyoruz. Bu ülkeye dost yetiştiriyoruz. Çocuklarınızı verin okutalım. Size yardımcı olalım. Paranızı zekatını kurbanlarınızı verinde burada değerlendirelim’ diyenler bir gün geldi o kibar yüzleri gitti kurt adama dönüştüler” diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

“Masum insanların üzerine kurşun yağdırdılar. Milletin meclisini bombaladılar ve sonra bombalar attılar. Bu vahşiliği de yaptılar. Birine bakıyorsunuz ırkçı bir terör örgütü, öbürüne bakıyorsunuz güya dindar olduğunu söyleyen bir grup. Bir başka grup daha çıktı. DEAŞ diye. Yeminle söylüyorum proje örgüttür bu. Haklı hiçbir tabanı yoktur. İtikadi hiçbir tarafı yoktur. Dini hiçbir temeli yoktur. Dışarıdakiler bunları örgütlediler. Gönderdiler. Vahşet işletiyorlar. Sonra bütün batı dünyasına diyorlar ki işte Müslümanlar böyledir. Bunlar kafa keser kelle keser, bunlar vahşidir, canidir. Bir taraftan bunlara karşı örgütlerin hepsi savaş kararı alıyorlar. Hem de bir taraftan batı dünyasını İslam’dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Güçlü olmamızı istemiyorlar. Bir olmamızı istemiyorlar. Paramparça olmamızı istiyorlar, güçsüz düşmemizi istiyorlar. Bu parçalanmışlık içerisinde de her birini ufak ufak kullanmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar, bölemeyecekler. İnşallah bu bayrak inmeyecek bu ezan da susmayacak inşallah.”

“3-4 ay sonra biten evlerimiz olacak”

Şırnak merkez, İdil, Cizre ve Silopi'de alt yapıların hepsinin ihale edildiğini belirten Özhaseki, “250-300 milyon liraya mal oldu. Sadece su ve kanal işi. 11-12 bin civarında ev yapıyoruz. Bu evlerin hepsi de en geç 2017'nin sonuna kadar bitecek. Aslında 3-4 ay sonra biten evlerimiz olacak. En geç kaldığımız yer Şırnak merkezdi. Orayı da biliyorsunuz evlerin yeniden temizlenmesi, harfiyatın kaldırılması, planlama, proje, ihale derken biraz zaman aldı. Ama 2017'nin sonuna kadar tüm evleri yapacağız. Hak sahibi herkese evini vereceğiz. Kimin evi yıkılmışsa. Bugün gelip bir kardeşimiz 'ben evet sizin yaptığınız evlerden alacağım, yıkılan evim yüz metreydi yüz metrelik evimi verin kardeşim' dediğinde tamam diyoruz imzalıyoruz karşılıklı. Evini ilk boşalttığı günden itibaren de evini teslim alacağı güne kadar tüm kira bedellerini ödüyoruz” diye konuştu.

Ayaz Müldür