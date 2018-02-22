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Özhaseki’den saldırıya uğrayan belediye başkanına ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sabah saatlerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü hastanede ziyaret etti.

Özhasekiden saldırıya uğrayan belediye başkanına ziyaret

22 Şubat 2018 19:24

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sabah saatlerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bakan Özhaseki, “Belediye başkanımızı ziyaret ettik. Durumu çok iyi. Bundan son derece mutluluk duyuyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah bir daha böyle bir keder göstermesin diye de temennide bulunduk. Belediye başkanlarının kaderinde bu var. Hoşuna gitmeyen vatandaş, canı sıkılan vatandaş, onun menfaatine iş yapıldığı zaman kendi şahsına zarar verildiğini düşünen bazı tipler de böyle tepkiler gösteriveriyorlar. Belediye başkanlarının daha korunaklı olması lazım ama her zaman da halkın içerisinde oldukları için bu tehlikelerle karşı karşıyalar. Senelerce bunu yaşadık zaten. Yüzlerce tehditler aldık. Bir sürü sıkıntılar ile karşılaştık. Bu işin doğasında da bu var. Başkanımızın büyük bir hayati tehlikesi yok. İnşallah kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur” ifadelerini kullandı.

 

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