Özil'i çıldırttılar! Arsenal'e veda çok yakın

Daily Telegraph'a göre Fenerbahçe, Alman Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcuyu yazın transfer etmek istiyor. Gazeteye konuşan Arsenal'e yakın kaynaklar, İngiliz kulübünün bir süredir Mesut Özil ile ilgili teklifleri dinlemeye hazır olduğunu, bir diğer yıldızı Şilili Alexis Sanchez'i ise takımda tutmaya çalışacağını söyledi. Chelsea ve Manchester City'nin Sanchez ile ilgilendikleri biliniyor.

Daily Telegraph'ın spor ekindeki Matt Law imzalı haberde ise Arsenal'in Pazar günü Kuzey Londra derbisinde Tottenham'a 2-0 yenilmesinin ardından doping testine girmesi istenen Mesut Özil'in başta sinirlenerek bunu reddettiği, kendisine ceza alabileceğinin söylenmesi üzerine kapıyı tekmelediği belirtildi. Gazetenin spor muhabiri Matt Law, Mesut Özil'in "gönülsüzce" doping testine girdiğini ve bu yıl birçok kez benzer testlere girmesinden şikayetçi olduğunu yazdı.

Henüz sözleşmesini uzatmadı

Arsenal, halen 28 yaşındaki Mesut Özil'i 2013 yılında 42,5 milyon sterlin bonservis ücreti ödeyerek Real Madrid'den transfer etmişti. Mesut Özil'in İngiliz kulübüyle 2018 yazına kadar sözleşmesi var. Özil şu ana kadar yapılan görüşmelerde kendisine yapılan teklifi kabul etmedi ve Arsenal ile sözleşmesini uzatmadı.

Daily Telegraph'a göre Türk asıllı futbolcu öncelikle Fransız menajer Arsene Wenger'in Arsenal'de kalıp kalmayacağını öğrenmek istiyor. Aynı gazete yaklaşık bir buçuk ay önce Mesut Özil'in eski Türkiye güzeli kız arkadaşı Amine Gülşe ile evlenmeyi planladığını ve İstanbul'da alacağı yalı için 5 milyon sterlin ödemeye hazır olduğunu yazmıştı.