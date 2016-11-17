2012 yılında seçildiği Voleybol Federasyonu Başkanlığı'nda yeni dönemde aday olmayacağını açıklayan ve 2012 yılından beridir federasyonda başkanlık görevini yürüten Özkan Mutlugil, 4 yıllık dönemin faaliyetlerini anlattı. Volley Otel'de gerçekleşen basın toplantısında Mutlugil'in yanı sıra, Başkan Vekili Mustafa Ekşi, Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar, Sebahattin Keskin ve İhsan Uçar'da yer aldı.

"Tekrar gözden geçirilmesi gerekir"

Özkan Mutlugil, "TVF'deki birçok arkadaşımızın, Dünya Voleybol Federasyonu ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nda görev almasını sağlamaya çalıştık. Şu anda gelecek dönem içerisi planlamasında FIVB ve CEV'in yönetim kurulları görevlerinde Türk Voleybolu'na daha yararlı hizmetlerde bulunmaya ve Türk voleybolunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Önümüzdeki olağan genel kurulda şu anda tek bir aday var. Bu aday da sizlerin çok iyi tanıdığı Akif Üstündağ. Liglerden sorumlu başkan vekilliği de yapan bir arkadaşımız. Kendisine de her türlü desteği vererek Türk voleybolunun gelişimine katkıda bulunmaya çalışacağım. Biz Türk voleybolunun 2024'e kadar yol haritasını da belirledik. Yöneticiler değişebilir, stratejiler değişebilir ve yaşayan şeyler olmak zorundadır. Bir planı yapıp 8 sene 15 sene uygulamak yerine yol üzerinde hedeflere gidilirken yapılan değişim gerekliliklerinde güncellenmesi ve tekrar gözden geçirilmesi gerekir" diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Özkan Mutlugil, geride kalan 4 yıl boyunca başarılı işlere imza attıklarını ifade ederek, alt yapı ve eğitim faaliyetleri, kulüpler ile ilişkiler, kulüplere sağlanan gelirlerin artırılması, fabrika voleybol ve voleybol festivali gibi etkinlikler ve voleybolu geliştirecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 21 Kasım Pazartesi günü yeni başkanını seçecek. Olağan genel kurulda şu anda tek aday Akif Üstündağ.

Doğan Gündoğdu