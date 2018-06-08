Özkan Sümer: 'Yakın zamanda transfer gerçekleştirebiliriz'

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sümer, transferde bir oyuncunun verimini ve maliyetini ön planda tuttuklarını belirterek, “Transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. Netleşmiş bir durum yok ama temasta olduğumuz isimler var. Yakın zamanda takıma takviye olabilir. Bazı durumların netleşmesini bekliyoruz” dedi.

Sümer, basında yer alan Fransa'nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper oyuncusu Damien Da Silva'nın da görüştükleri oyunculardan biri olduğunu vurgulayarak, pazarlık aşamasında olduklarını belirtti.

“Verimlilik ve maliyet ön planda”

Sümer, transferde bir oyuncunun verimliliğini ve maliyet durumunu ön planda tuttuklarını belirterek, “Transferde bir oyuncunun verimliliğini ve maliyetini ön planda tutuyoruz. Yeni bilgiler edinerek ve çok güvenilir referanslardan hareket ederek oyuncu katmaya çalışacağız. Yararlılık değeri iyi olabilecek, maliyeti de uygun olacak oyuncuları bünyemize katmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

“Yusuf ve Abdulkadir’i konusunda gelişme yok. Sadece söylenti var”

Trabzonspor’un gündemini meşgul eden Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür hakkında da görüşlerini açıklayan Sümer, “Bir kere bu oyuncuların potansiyeline uygun olarak bir değerlendirme yapılacak. Bunları bir belirsizliğe kaygı duyabileceğimiz ortama, şartlara yalnızca ekonomi düşünce içinde terketmeyi hiçbir zaman göze almayız. Onlar korunacak, kollanacak, değerlendirilecek bir ortam varsa bu kulübün ihtiyaçlarıyla uyumluysa evet. Yalnız daha önce de söylediğim gibi şartlar tatmin edecek ikna edecek o zaman bir gelişme yok sadece söylentiler var. Onun ilerisine geçmiş değiliz. Elbette rahatsız olduğumuz şu bizde oyuncularda bu söylentilerden zorlamalardan yada beklentilerden ciddi bir şekilde rahatsızlık duyuyoruz. Hem biz hem yönetenler duyuyor, hem oyuncular duyuyor. Yönetenler oyuncuların ücretinin büyümesi rahatsız edici değil ama belirsizlik rahatsız edici" şeklinde konuştu.

“Burak bizim oyuncumuz”

Trabzonspor Kulübü Futbol Koordinatörü Özkan Sümer, Burak Yılmaz’ın durumuyla ilgili olarak ise şunları söyledi, "Burak ile karşılıklı görüşüp, neler olabileceği doğrultusunda hiçbir görüşmemiz olmadı. Sözleşmeli oyuncumuz ve bize Burak ile ilgili gelen herhangi öneri, talep yok. Biz de var olan oyuncumuzu kalkıp sokağa atacak halimiz yok. Bizim oyuncumuz, kampta yer alacak. Bu değerdeki bir oyuncumuzu kalkıp yok sayacak bir halimiz yok" diye konuştu.

“Milan ile oynanacak maçı önümüzdeki yıla aktarma durumu var”

Geçen sezon Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın transferindeki madde nedeniyle 1 milyon Euro ödeyerek Milan ile yapmaları gereken hazırlık maçını bu sezon oynamayacaklarını belirten Sümer, "Milan ile maç büyük ihtimalle ertelenecek. Bu yıl ülkemizdeki planlamada önemli bir açılış planlayacağız. Bu açılışa davet edeceğimiz katacağımız takım olacak ve güzel açılış planlanıyor. Diğer taraftan İstanbul'da iyi bir takımla hazırlık maçı düşüncelerimiz içinde yer alacak. Milan ile bizim para ödeme maçımız var. İlla bu mevsim yapılması konusunda belirleme yok. O bakımdan önümüzdeki yıla aktarma düşüncemiz var" dedi.