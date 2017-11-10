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Özkeçeci darbe davasına gözlemci olarak katıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kentte konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da tutuklu bulunduğu 31'i tutuklu 42 sanığın yargılandığı davada AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de gözlemci olarak hazır bulundu.

Özkeçeci darbe davasına gözlemci olarak katıldı

10 Kasım 2017 23:33

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Özkeçeci, “Davanın bir kısmını izledim. Davadaki konuşmaların hepsi birer komedi. ‘Ben yapmadım’ diyor. Onlar yapmadıysa kim yaptı bu olayı” dedi.

15 Temmuz akşamı hain darbe girişimi davasını yönlendirmeye gelmediklerini sadece duruşmayı izlemeye geldiklerini vurgulayan Özkeçeci, konuşmasının devamında “15 Temmuz akşamı elinde tek silahı bayrağı olan, Kuran-ı Kerim’i olan vatandaşlarımıza kendi paramızla, kendi vergilerimizle almış olduğumuz silahları doğrultan hainler hak ettikleri cezayı muhakkak alacaklardır. Ben bağımsız Türk adaletine inanıyor ve güveniyorum. Tanklarımızı kendi insanımızın üzerine süren, uçaklarımızdan bomba atan, helikopterlerimizde halkı biçen insanlar şu anda aşağıda yargılanıyorlar. Adaletimiz tecelli edecek. 250 şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bunlar hakettiği cezayı alacaklar. biz burada Adalete baskı yapmaya, yön vermeye gelmedik. Sadece davayı izliyoruz. Davadaki konuşmaların hepsi birer komedi. ‘Ben yapmadım’ diyor. Onlar yapmadıysa kim yaptı bu olayı. 250 şehidimizin canına kim kıydı? Göreceğiz onları” ifadeleri kullandı. 

Orhan Erkılıç
 

Etiketler: Eyüp Özkeçeci

 

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