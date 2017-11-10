Özkeçeci darbe davasına gözlemci olarak katıldı

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Özkeçeci, “Davanın bir kısmını izledim. Davadaki konuşmaların hepsi birer komedi. ‘Ben yapmadım’ diyor. Onlar yapmadıysa kim yaptı bu olayı” dedi.

15 Temmuz akşamı hain darbe girişimi davasını yönlendirmeye gelmediklerini sadece duruşmayı izlemeye geldiklerini vurgulayan Özkeçeci, konuşmasının devamında “15 Temmuz akşamı elinde tek silahı bayrağı olan, Kuran-ı Kerim’i olan vatandaşlarımıza kendi paramızla, kendi vergilerimizle almış olduğumuz silahları doğrultan hainler hak ettikleri cezayı muhakkak alacaklardır. Ben bağımsız Türk adaletine inanıyor ve güveniyorum. Tanklarımızı kendi insanımızın üzerine süren, uçaklarımızdan bomba atan, helikopterlerimizde halkı biçen insanlar şu anda aşağıda yargılanıyorlar. Adaletimiz tecelli edecek. 250 şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bunlar hakettiği cezayı alacaklar. biz burada Adalete baskı yapmaya, yön vermeye gelmedik. Sadece davayı izliyoruz. Davadaki konuşmaların hepsi birer komedi. ‘Ben yapmadım’ diyor. Onlar yapmadıysa kim yaptı bu olayı. 250 şehidimizin canına kim kıydı? Göreceğiz onları” ifadeleri kullandı.

Orhan Erkılıç

