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Özköylü: 'Hak ettiğimiz 3 puanı alamadığımız için üzgünüm'

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Oynadığımız ve mücadele ettiğimiz oyunun karşılığı olan hak ettiğimiz bir 3 puanı alamamış olmaktan, oyuncuların emeğinin karşılığının 3 puan olmamasından dolayı üzgünüm” dedi.

Özköylü: Hak ettiğimiz 3 puanı alamadığımız için üzgünüm

28 Nisan 2017 21:51

Teknik Direktörü Osman Özköylü, 2-2 berabere kaldıkları Ümraniyespor maçının ardından katıldığı maç sonu basın toplantısında 2 puan kaybettiklerinin altını çizerek, “Bu kadar iyi oynayıp iyi mücadele ettiğimiz bir maçta, geriden gelip 2-1 öne geçmemize rağmen 1 puanla ayrılmış olmak bizi üzdü. O kadar çabamız, gayretimiz, emeğimiz, isteğimiz, tam sonucu alacağımız dediğimiz bir anda basit bir hata yüzünden 1 puanla sonuçlandı. Rakibin 2 atağı vardı 2’si de gol oldu. 'Rakibin duran toplarda hızlı oyun kurmasına izin vermeyin' uyarısında bulunmuştum. Maalesef 2 haftadır bu yüzden goller yiyoruz. Oynadığımız ve mücadele ettiğimiz oyunun karşılığı olan hak ettiğimiz bir 3 puanı alamamış olmaktan, oyuncuların emeğinin karşılığının 3 puan olmamasından dolayı üzgünüm. Hata yaparsan, sonucunda da kazandım dediğin 3 puanı alamıyorsun. Biz onurlu bir mücadele, karakterli bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ümraniyespor, bu ligin en tehlikeli takımlarından birisi. Bu takıma karşı az pozisyon vermemize rağmen kendi hatalarımızdan kaynaklanan sebeplerden ötürü 2 puan kaybettik. Rakibi de tebrik ediyorum. Biz bu mücadelemizi devam ettirelim, güzel sonuçlar alacağımızı umuyorum” diye konuştu. 

Erdi Demür - Kenan Akyüz

Etiketler: Osman Özköylü


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