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Özköylü ilk antrenmanına çıktı

Samsunspor’un yeni Teknik Direktörü Osman Özköylü, takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Özköylü ilk antrenmanına çıktı

07 Ekim 2016 18:42

Çiçeği burnunda teknik adam, imza töreninin hemen ardından, takımın akşam antrenmanının başına geçti. Özköylü, ilk önce futbolcular ve personelle tanışarak, saha içerisinde kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma çalışması ve taktik çalışma ile devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sonlandı.

Hocaya ve futbolculara Vali Şahin desteği

Öte yandan kulübün akşam antrenmanına Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da katılarak takıma destek verdi. Vali Şahin, Başkan Tutu ve Teknik Direktör Özköylü’den takım hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 1,5 saat saat süren antrenman, çalışmaların ardından sonlandı.

Osman Özköylü, 2003-2004 sezonunda Süper Lig’de olan Samsunspor’un formasını giymişti.


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