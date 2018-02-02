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Özköylü: 'İstediğimiz oyuncuları aldık'

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor’un tecrübeli Teknik Direktörü Osman Özköylü, istedikleri oyuncuları transfer ettiklerini belirterek, üst sıralar için de Ümraniyespor maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

Özköylü: İstediğimiz oyuncuları aldık

02 Şubat 2018 12:13

Osman Özköylü yaptığı açıklamada Ümraniyespor'un son 3-4 sene içerisinde yükseliş içerisinde bir takım olduğunu belirterek, "Mevcut kadrosuna her sene 2-3 transfer ederek yoluna devam eden, Türk oyucuları aynı olan sadece yabancılarını değiştiren bir takımla oynuyoruz. Ümraniyespor’u, İstanbulspor’a çok benzetiyorum onlar da 3-4 senedir bir arada oynayan takım. Tabi ki bir arada olmanın avantajını çok iyi kullanıyorlar. Takım olarak da iyi mücadele ediyorlar. Topun gerisine çok iyi geçiyorlar, savunmayı iyi yapıyorlar ve kolay da gol yemiyorlar. Kendi sahalarında iyi sonuçlar alan bir takım. Göstermiş oldukları bu performans ile de zaten liderliği de hak ediyorlar. Bizler de Adanaspor olarak Ümraniyespor deplasmanına lideri yenmek için gideceğiz. Bunu başarabiliriz. Takımımızın kalitesi iyi ve coşkumuzu yakaldığımız anda iyi oynuyoruz. Lider için çok zor maç bekliyor diyebilirim. Oyuncularıma güveniyor ve inanıyorum. Üst sıralar içinde mutlaka kazanmak istediğimiz ve kazanma yolunda ne gerekiyorsa yapcağımız bir maç olacak” dedi.

Adanaspor takımının kadro olarak şuanda iyi durumda olduğunu ellerinde yeterli sayıda oyuncu bulunduğunu ifade eden Özköylü, "Oyuncularımızın da sezonun ikinci yarısında tamamının katkı vereceğini düşünüyoruz. Her geçen gün verimini daha üst seviyeye çıkaran oyuncular var. Bu durum da takımın genel performansını etkiliyor. İkinci yarının ilk iki maçından 1 puan almış gibi gözüksek de özelikle maçların ikinci yarısında oynadığımız oyun bizler açısından çok pozitifti. Baktığımız da en büyük handikapımız yabancı oyuncularımızı belli sayı da oynatabilmek olması. Her hafta 3 tane önemli yabancı futbolcumuzu tribünde oturmak zorunda kalıyoruz. Genel olarak baktığımız da istediğimiz oyuncuları aldık. Kürşad Sürmeli için ise gönlü burada değildi. Böyle bir durumda Kürşad'da Adanaspor'a verimli olamayacaktı ve gitmesi bizim açımızdan da iyi oldu" şeklinde konuştu. 

Cemil Serezli
 

Etiketler: Osman Özköylü

 

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