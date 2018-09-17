Özköylü: 'Kongre kararı sonrası takım dibe vurdu'

Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında oynadıkları Eskişehirspor karşılaşmasından sonra yaptığı açıklamada, maçtan önce herkesin kafasında Eskişehirspor takımı ile ilgili genç ve tecrübesiz bir takımla maça çıkıldığı algısının olduğunu belirterek, “Bu algı oyuncuların kafasında da vardı, bunu anlatmamıza rağmen, o amaçları, orada yaptıkları mücadeleleri, maçları ne zaman nasıl kaybettiklerini, kırılma anlarını hepsini tek tek oyuncularımıza anlattık. Böyle maçların her zamankinden çok daha zor olduğunu, bu ligin en iyi takımına karşı bile daha ciddi oynayabileceğimizi ama böyle bir maçta konsantrasyon eksikliği olursa sıkıntı yaşayabileceğimizi anlattık. Neticesinde ilk yarı iyi başladığımız öne geçtiğimiz bir maçta bütün ipler elimizde olması gerekirken maalesef hakimin verdiği kararlarla hakemle uğraşmaktan, kendimizle uğraşmaktan oyuncuların kendi içerisinde bir takım problemlerle uğraşmasından oyun anlamında istediğinizi ortaya çıkaramadık. Devre arası kendi aramızda konuştuk oyuncular kendi aralarında konuştular” dedi.

“Kongre kararı bizi çok etkiledi”

Özköylü, takım olarak taktiksel ve oyun anlamında bir ıkıntılarının bulunmadığı ancak yönetimin aldığı kongre kararının psikolojik olarak kendilerini etkilediğini belirterek, “Biz bu değiliz biz gerçekten bu değiliz. Özellikle ilk iki haftada oynadığımız Gazişehir ve Adana Demirspor maçlarındaki Denizlispor'un sahadaki görüntüsü, mücadelesi, oyunu bizim gerçek kalitemiz. Hatta onun daha üzerine çıkabilecek bir kalitemiz var ama maalesef özellikle en son Altınordu maçının kötü oyunu, kaybedilmesi, takım içerisinde yaşanan birtakım problemler, arkasından o maçın şokunu atamadan yönetiminin aldığı kongre kararı bir anda bizi çok demoralize etti. Takım içerisinde oyuncular içerisinde çok ciddi psikolojik problem yaşadık. Bu da çok doğaldır çünkü herkes yönetimden günü gelmiş alacaklarını beklerken veya yönetimden bu konuda bir hamle beklerken bir anda kongre kararı alınıyor. Herkes televizyondan Kasım ayından önce alacaklarını alamayacağını öğreniyor, bir anda bütün herkesin gardı düştü. Hem Altınordu maçı mağlubiyeti yaşanan şok, arkasından bu karar bir anda takım dibe vurdu. İnanın 15 gündür bu takımı toparlamak için antrenman bir tarafa, bizim antrenmanla, teknikle, taktikle yetenek ile alakalı hiçbir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz kulüp içerisindeki yaşadığımız problemler. Maalesef şu anda bu anlamda güçlü desteğe ihtiyacımız var o desteği bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

“En büyük sıkıntımız psikolojik”

Özköylü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda olacak kongrenin sonucunun ne olacağı, başkanımız devam edecek mi, yönetim devam edecek mi veya farklı birisi gelecek mi, bununla ilgili süreç ne olacak? Şu anda bizim en büyük sıkıntımız psikolojik ve bu psikolojik sıkıntıyı özellikle ilk yarıda çok bariz hissettik. Gerek yaptığımız değişiklikler gerekse yaptığımız konuşmalar oyuncuların kendi arasındaki verdikleri tepki bir anda işin rengini değiştirdi kendi kalitemize birazcık ulaştık. Sonucunda böyle bir spor elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, bu psikolojik sıkıntıların içerisinde ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Her şeyi bir kenara bırakıyorum, oyunu, güzel futbolu, skoru. Önemli olan bizim için 3 puandı, bunu da aldık, bunun moralini ve keyfini yaşamamız lazım. Tabi önümüzde çok kısa süre içerisinde Cuma günü Osmanlıspor deplasmanı var. Artık kendimizi tamamen oraya konsantre edeceğiz. Biz gerçek kimliğimizle oynadığımız zaman gerçek mücadelemizi yaptığımız zaman sahada her zaman iyi bir Denizlispor. Olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Ali İbileme

