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Özköylü, “Sezonun en kıymetli galibiyetini aldık”

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Sezonun en kıymetli galibiyetini aldık” dedi.

Özköylü, “Sezonun en kıymetli galibiyetini aldık”

07 Mayıs 2017 19:46

Son dakikalarda gelen golle Giresunspor’u yenen Samsunspor’da maç sonu basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Osman Özköylü, “Mutluyuz, geçen haftaki o kötü yenilgiden sonra o yenilginin ruhsal bozukluğu ile stres altında alttaki takımların kazanması ile daha da stresi yüksek bir maç oynamak zorunda kaldık. Rakibimizde bu ligin iyi takımlarından bir tanesidir. İyi futbol oynayan, iyi mücadele eden yetenekleri olan bir takım. Böyle bir maçta kazanmak önemliydi. 20 günde 5’inci maçımızı oynuyoruz. Yani bu belki bütün takımlar için geçerli ama biz alt sıralardayız, stresimiz daha fazla. Kaybedecek çok şeyimiz var. O yüzden o gerginlik ve stres altında oynanan maçlarda bazen istediğiniz olmuyor, bazen çocuklar çok istemesine rağmen bazı şeyleri tam istediğimiz gibi yapamıyoruz. Keşke rahat olabilsek, keşke biraz daha yukarılarda olabilsek o zaman çok daha rahat ve keyifli maçlar izletebileceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi geçen hafta ağır bir yenilgi almış ve 6 tane gol yemiş bir takım için bugün sahaya çıkan takım gerçekten alkışlanacak bir takım. Herkes o 6-1’lik yenilginin ardından bu takım kalkamaz, bu kadar büyük mücadele edemez. Bu anlamda biz çok karakterli bir mücadele ortaya koyduk. İnanılmaz mücadele ettiler. Belki çok pozisyon olmadı ama maçı sonuna kadar hak eden taraf bizdik. Giresunspor’un maçın başında bizim Tomy’un kurtardığı pozisyon dışında bir pozisyonu yoktu. Nasibimiz 90+2. dakikadaymış. Çok mutluyuz. İçinde bulunduğumuz bu süreç içerisinde alınan bu galibiyet bize derin bir nefes aldırttı ama halen daha lig devam ediyor. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemediğimiz için aynı ciddiyetle diğer maçları tamamlamalıyız. Belki sezonun en kıymetli galibiyetini aldık. Az bir yol kaldı alacağımız en az 3 veya 2 puan bizi ligde bırakacaktır” diye konuştu. 

Kenan Akyüz


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