Özlü’den Antarktika’ya kurulacak bilim üssü açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika’ya kurulacak bilim üssüne ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Özlü, bu görevin Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesine verildiğini hatırlatarak, İstanbul Teknik Üniversitesi ile koordinasyon halinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Özlü, Türkiye’nin 1995 yılında taraf olduğu Antarktika Antlaşması ile gözlemci üye statüsünde olduğunu belirterek, Antarktika Antlaşmalar sisteminde ülkemizin danışman ülke statüsüne geçerek kıta yönetiminde söz sahibi olması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Özlü, bu amaçla orta ve kısa vadede yol haritalarının kıtaya ulusal seferler düzenlemek, Ulusal Kutup Bilim Programı ve Stratejisi hazırlamak, kutup bilimleri konusunda ikili işbirlikleri sağlanarak diğer ülkelerin bilim üslerine Türk bilim insanlarının gönderilmesi ve nihai olarak Antarktika’da Türk bilim üssünün kurulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

"İLK SEFERDE 9 BİLİM ADAMI GÖREV ALDI"

Antarktika’ya ilk seferin 24 Şubat-4 Nisan tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Hitit Üniversitesinden 9 bilim insanının katılımları ile gerçekleştiğini kaydeden Özlü, “Ekip Antarktika kıtasında 4 bin kilometrem yol katetti, 17 topoğrafik kara ölçümü ile 38 alanda gözlemler yaptı ve 45 noktadan numuneler almak suretiyle toplamda 2 milyon metrekarelik ölçüm alanında incelemeler gerçekleştirek, bayrağımız bilim seferi süresince Antarktika ana karasında dalgalandırıldı” dedi.

Bakan Özlü, Türkiye’nin taraf olduğu Antarktika’nın Çevre Koruma Protokolü olan Madrid Protokolü’nün 24.05.2017 tarih ve 30075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini de hatırlattı.

"İKİNCİ ANTARTİKA SEFERİ ŞUBAT, MART AYLARINDA"

Bakan Özlü, ikinci ulusal Antarktika bilim seferinin daha geniş bir katılımla Şubat-Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirterek, “Bu seferde birinci seferde belirlenen noktalarda kurulması planlanan Türk bilim üssünün ön fizibilitesinin tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca ekibimizin bir kısmı ikinci sefer boyunca ülkemiz için kurulacak kamp alanında konaklama yaparak bilimsel çalışmalarını yürütecek. Bu arada kutup araştırmaları alanındaki çalışmalarımızın sistematik ve planlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Ulusal Kutup Bilim Programı ve Stratejisi’ni hazırlıyoruz. Kutup çalışmaları alanında bilimsel yetkinlik ve kapasitemizin artırılmasında önemli bir rol oynayan ikili işbirlikleri alanında da faaliyetlerimiz devam etmektedir” diye konuştu.

Bu kapsamda Temmuz ayında Şili ile ortak Kutup Bilimleri Çalıştayı yapıldığını belirten Özlü, yapılan görüşmeler sonucunda Şili’ye ait Risopatron üssünün olduğu adada 10 kişilik bir kamp alanı oluşturulması yönünde işbirliği sağlandığını ve Şili ile Türkiye arasında kutup araştırmaları alanında işbirliği yapılmasını hedefleyen mutabakat zaptının imzalanma sürecinin ise devam ettiğini belirtti. Özlü, 2017-2018 Antarktika sezonunda 10 Türk bilim insanının bilimsel araştırmalar yapmak üzere Polonya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Şili üslerine gönderilmesi için söz konusu ülkelerle anlaşmalar sağlandığını da söyledi.

Yağmur Yıldız