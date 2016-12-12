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Öztürk: Çıkışımızı sürdürüyoruz

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe galibiyetine ilişkin ligde yakaladıkları çıkışı sürdürdüklerini belirtti.

Öztürk: Çıkışımızı sürdürüyoruz

12 Aralık 2016 23:22
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Maç sonu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, ligde yakaladıkları çıkışı sürdürdüklerini belirterek, “Bizim için bu galibiyet çok önemliydi. 8’inci haftaya 3 puanla gelip bundan sonra böyle bir çıkış yakalamak takdir edilecek bir durum. Bu duruma gelmemizde hocamızın hakkını yiyemeyiz. Antalyaspor çok daha iyi yerlere gelecek. Türkiye bizi izlemeye devam etsin” dedi.

Fenerbahçeli oyuncu Sow’un 81. dakikada rövaşata vuruşla topu filelere gönderdi ancak hakem Cüneyt Çakır tarafından faul gerekçesiyle iptal edilen golle ilgili de görüşlerini aktaran Öztürk, “Pozisyonları gereği değerlendirecek farklı insanlar. Bizim gördüğümüzde Sow’un golünde kafaya bir müdahale var gibi. Kafaya müdahale varsa fauldür zaten” diye konuştu. Maç sonunda ise Başkan Öztürk yöneticiler ve taraftarlarla birlikte maç sevincini kutladı.

Etiketler: Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe galibiyeti


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