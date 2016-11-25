Ligin 12. haftasında Bursaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray'da, maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün 2. başkanı Cengiz Özyalçın, "Bursaspor'un aldığı puanlar ve ligdeki konumu bugünkü maçın ne kadar zor olacağını bize gösterdi. Sonuç çok güzel ama ben takımın oynadığı oyundan dolayı mutluyum. Gönül isterdi ki kaybettiğimiz 3 maçı da böyle oynayalım. İnşallah bundan sonra güzel günler bizim olacak. Galatasaray çok büyük bir camia. Bu bir başlangıç olsun. Tüm oyuncularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Teknik direktör konusu gündeme gelmedi"

Hollandalı teknik adam Riekerink ile ilgili yapılan eleştirileri de cevaplayan Özyalçın, "Geçtiğimiz hafta 'şu geldi, bu gelecek' şeklinde çok yazıldı, çizildi. Size bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki toplantılarımızda teknik direktör konusu gündeme gelmedi" açıklamasında bulundu.

Özyalçın, kulüpte yaşanan Ayhan Akman ile Selçuk İnan arasında gerilim hakkında ise, "Bir spor müsabakası içerisinde bir sporcu bazen hırsını yenemeyebilir. Bunu olgun karşılamak ve konumu gündeme taşımamak lazım. Böyle şeylerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır ise, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Güzel bir galibiyet aldık. Benim için de gerçekten önemli olan ve çok beğendiğim, oyuncuların kazanma azmiydi. Hem oyuncularımız hem de taraftarlarımız inanmıştı. Başka bir alternatifimiz yoktu, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaan Ülker - Oğuzhan Ort