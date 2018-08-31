Özyeğin Üniversitesi'nden girişimcilere sermaye desteği

Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası, 2015 yılından bu yana Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında ‘Uygulayıcı Kuruluş’ olarak girişimcilere destek olacak. Yapılan açıklamada; BİGG Hızlandırma Programı 2018 yılı birinci çağrı dönemine katılan ve ikinci aşama kapsamında TÜBİTAK’a bildirilen girişimcilerin yüzde 75’i 150 bin TL Teknogirişim sermaye desteği almaya hak kazandı. TÜBİTAK tarafından açıklanan verilere göre; 2018 yılı birinci çağrı döneminde ikinci aşamada panel değerlendirilmesi yapılan 422 iş fikri arasından 146 girişimci destek alacak. Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı başarıyla yürüttüğü birinci aşama uygulayıcı kuruluş faaliyetlerine, Temmuz 2018-Haziran 2020 yılları arasındaki dönemde de devam edecek.

Yapılan açıklamada; eğitim, mentorluk, iş planı danışmanlığı gibi desteklerin sunulduğu programa katılarak girişimini hızlandırmak ve 150 bin TL BİGG hibe desteğinden faydalanmak isteyen girişimciler, girişim fabrikasının internet adresinden başvurularını hemen gerçekleştirebilecek. Girişim Fabrikası, BİGG Hızlandırma Programı birinci aşama kapsamında girişimcilerin başvurularını değerlendiriyor, eğitim ve mentorluk destekleri veriyor ve yenilikçi girişimcilerle yakinen çalışarak ikinci aşamada TÜBİTAK’ın 150 bin TL BİGG hibe desteği alabilmelerine destek olacak. Özyeğin Üniversitesi, hibe desteğine giden yolda girişimcilere destek olurken GE Türkiye, BEYSAD, TR Angels, RevoCapital, Keiretsu Forum İstanbul, Mentors Network Türkiye ve Cevherler Mali Müşavirlik gibi kurumlarla da işbirliği yapıyor.

Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı başvurularını bekliyor

İyi bir fikre sahip olduğunu düşünen ve başvuru koşullarını karşılayan herkes BİGG programı desteğine erişim için Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programına başvurularını iletebilecek. Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı 2018 yılında TÜBİTAK tarafından ilan edilen şu 6 tematik alanın herhangi biriyle uyumlu projesi olan tüm girişimcilerin başvurularını kabul ediyor: akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, ileri imalat ve sanayi 4.0, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme.

TÜBİTAK tarafından ilan edilecek çağrı takvimine göre işleyecek programa seçilecek girişimciler Özyeğin Üniversitesi’nin Çekmeköy Kampüsü ve Altunizade binasında alanlarında uzman ve tecrübeli isimlerle birebir çalışma fırsatları bulabilecekleri bir programa katılacaklar. 2’inci aşama sonunda TÜBİTAK tarafından 150 bin TL hibe desteğinden faydalanmasına karar verilen Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı girişimcileri, Özyeğin Üniversitesi kampüsünde yer alan ÖzÜ-X binasında ücretsiz paylaşımlı ofis alanı, donanım odaklı projeler için OpenFab makine parkuru kullanımı gibi diğer desteklerden de faydalanma şansına sahip olabilecekler.