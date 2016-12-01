Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Pablo Laso: Elimizdeki maçı kaybettik

Pablo Laso: Elimizdeki maçı kaybettik

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, “Elimizdeki maçı kaybettik. Bu bizim için ders oldu. İyi şeyler yaptık ama kaybettik” dedi.

Pablo Laso: Elimizdeki maçı kaybettik

01 Aralık 2016 23:46

Real Madrid, THY Euroleague’in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 78-77 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso açıklamalarda bulundu.

İki takım için de çok zor bir maç olduğunu vurgulayan Pablo Laso, "Skor baş başa gitti. İki takım da skoru kopartamadı. Burada çok sağlam oynadık. Burada iki şey söyleyebiliriz; birincisi çok sağlam oynadık, ikinci elimizdeki maçı kaybettik. Bu bizim için ders oldu. İyi şeyler yaptık ama kaybettik. Taraftarlar limitlerini zorluyorlar. Burada oynamak çok zor. İyi bir altıncı adam var” şeklinde konuştu. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Başantrenörü Pablo Laso, fenerbahçe, Real Madrid


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç