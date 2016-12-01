Real Madrid, THY Euroleague’in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 78-77 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso açıklamalarda bulundu.

İki takım için de çok zor bir maç olduğunu vurgulayan Pablo Laso, "Skor baş başa gitti. İki takım da skoru kopartamadı. Burada çok sağlam oynadık. Burada iki şey söyleyebiliriz; birincisi çok sağlam oynadık, ikinci elimizdeki maçı kaybettik. Bu bizim için ders oldu. İyi şeyler yaptık ama kaybettik. Taraftarlar limitlerini zorluyorlar. Burada oynamak çok zor. İyi bir altıncı adam var” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort