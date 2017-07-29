Paça ustasından süslemeli 'kelle' koleksiyonu

Remzi Ulaş, sayısı 150’ye yaklaşan tamamı kendi eseri olan süslenmiş kelleleri bugüne kadar ailesi ve çok yakın birkaç arkadaşı dışında kimseye göstermiyor.



Adını ‘Kelle Süsleme Sanatı’ koyan Remzi usta hobiye dönüştürdüğü ilgisi hakkında, “Biz işimizi severek yapıyoruz, sevgimizi sanata dönüştürdük. 32 yıldan buyana ben mesleğimi yapmaktayım kelle paçacı olarak. İşimizi severek yapıyoruz. Sevgimizi sanata dönüştürelim istedik ve böyle bir koleksiyon hazırladık" dedi.

Kahramanmaraş'ın, dondurma, tarhana ve aynı zamanda kelle paça kenti olduğunu ifade eden Remzi Ulaş, "Bunların ham maddesi süt yoğurt yani anne babası bu hayvanlardır. Ondan esinlenerek böyle bir koleksiyon hazırladım. Bende 40 tane ırk var, koleksiyonum bittiğinde 150 tane kelle olacak. Bunların her birinin süslenmesi ise bir yıl sürüyor” dedi.

Halil Koyun - Muhammet Özer