Padişahların gün batımını izlediği Meriç Nehri çöplüğe döndü

Osmanlı Devleti'nin kadim başkentlerinden Edirne’de dönemin padişahları tarafından saltanat kayıklarıyla ziyaret edilen Meriç Nehri duyarsız vatandaşlar nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Edirne Kent Ormanı’na gelerek nehir kenarında piknik yapanların çöplerini attığı nehir yatağı ilgi bekliyor. Nehrin bu hali görsel kirliliğin yanı sıra sağlık ve doğal yaşamı da tehdit ediyor.

“Kendilerine saygıları yok ki çevreye olsun”

Bölgeye gelerek duruma tepki gösteren vatandaşlardan Mert Hamarat, “Bu insanların kendilerine saygıları yok ki çevreye olsun. Durum gerçekten çok vahim, burada bu şekilde balık popülasyonu da barınamaz. Yetkililerin bir an önce tedbir almaları gerekiyor” dedi.

Koray Ustabaşı

