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Padişahların gün batımını izlediği Meriç Nehri çöplüğe döndü

Gün batımının en güzel gözlendiği nadir nehirler arasında bulunan ve Osmanlı döneminde padişahlar tarafından da sık sık ziyaret edilen Meriç Nehri, son dönemde adeta çöplüğe döndü. Duyarsız vatandaşlar tarafından çöp yağmuruna tutulan nehir yatağı ilgi bekliyor.

Padişahların gün batımını izlediği Meriç Nehri çöplüğe döndü

22 Ocak 2018 10:39

Osmanlı Devleti'nin kadim başkentlerinden Edirne’de dönemin padişahları tarafından saltanat kayıklarıyla ziyaret edilen Meriç Nehri duyarsız vatandaşlar nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Edirne Kent Ormanı’na gelerek nehir kenarında piknik yapanların çöplerini attığı nehir yatağı ilgi bekliyor. Nehrin bu hali görsel kirliliğin yanı sıra sağlık ve doğal yaşamı da tehdit ediyor.

“Kendilerine saygıları yok ki çevreye olsun”

Bölgeye gelerek duruma tepki gösteren vatandaşlardan Mert Hamarat, “Bu insanların kendilerine saygıları yok ki çevreye olsun. Durum gerçekten çok vahim, burada bu şekilde balık popülasyonu da barınamaz. Yetkililerin bir an önce tedbir almaları gerekiyor” dedi.

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: gün batımı, meriç nehri

 

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