Paha biçilemeyen eserleri satamadan yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce Suriyeli şahısların ülkelerindeki tarihi eserleri yağmalayarak Adana'ya getirip burada satmaya çalıştıkları ihbarını aldı. Polis iki ay boyunca Suriyeli 6 şüpheliyi adım adım takibe başladı. Yapılan takip sonucunda polis, aralarında paha biçilemez eserlerin de olduğu 238 parçanın Yüreğir ilçesi, Sarıçam Mahallesi'nde bir eve getirildiğini tespit etti.

Ev müze gibi

Polis, eve yaptığı operasyonda Suriye uyruklu 6 kişiyi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, farklı ebatlarda ve üzerinde kabartma bulunan 74 adet metal sikke, 142 adet takı aksesuarı, 2 adet kolye, üzerinde kabartma ve şekiller bulunan 7 adet kolye başlığı, 9 adet vazo, 4 adet heykelcik olmak üzere toplam 238 adet tarihi eser ele geçirdi. Tarih eserlerin bazılarının paha biçilemez olduğu öğrenildi.

Tarihi eserlere el konurken, zanlılar ise emniyette sorguya alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 Suriyeliden 3’ü, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 3’ü ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

Tarihi eserler müze müdürlüğünce incelendi. Yapılan incelemede bronz sikkelerin ‘Bronz Roma Dönemi’ne, bakır sikkelerin de ‘İslam Dönemi’ne ait olduğu tespit edilirken, kurşun mührün ‘Roma’, pişmiş toprakların ‘Demir Çağı’, taş damgaların ‘Kalkolitik Çağ’ olarak tarihlendirilirken, cam şişelerin de M.Ö. 4. yüzyıla ait olduğu belirtildi. İki kemik objenin de ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’ kapsamına girdiği tespit edildi.

Fatih Keçe