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Paha biçilemeyen ‘Ostotek’ lahdini satamadan yakalandılar

Aydın’ın Söke ilçesinde, Roma dönemine ait paha biçilemeyen ‘Ostotek’ adlı çocuk lahdini satmak için araçlarının bagajında taşıyan iki şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Paha biçilemeyen Ostotek lahdini satamadan yakalandılar

12 Şubat 2018 16:49

Edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JSAT) yapılan bir araştırma neticesinde, Yeni Cami Mahallesi'nde yapılan aramada M.Ş. isimli şüpheliye ait aracın bagaj kısmında tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet lahit ele geçirildi. Şüpheliler Ç.T. ve M.Ş. adli makamların talimatı ile gözaltına alındı.

Yapılan incelemede aracın bagaj kısmında yakalanan Roma dönemine ait tarihi eser niteliğindeki eserin “Ostotek” olarak adlandırılan çocuk lahdi olduğu, taşınmaz eser niteliğinde paha biçilemeyen türden olduğu, müzelerde korunması ve muhafaza edilmesi gerektiği tespit edildi.

Ellerinde bulundurdukları tarihi eseri satamadan yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Mehmet Barlas
 

Etiketler: lahit, Ostotek

 

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