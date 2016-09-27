Sakarya'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalanma kararı çıkartılan PAK Eğitim İşçileri Sendikası Sakarya Şube Başkanı ve Mali Müşavir Murat Y., Sarp Sınır Kapısı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince sahte kimlik ve 3 bin dolarla yakalanarak gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen Murat Y. emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Murat Y., Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.