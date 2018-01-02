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Pakistan ABD'nin İslamabad Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı

Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump’ın suçlamalarının ardından ABD'nin İslamabad Büyükelçisi David Hale'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Pakistan ABDnin İslamabad Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı

02 Ocak 2018 13:19

ABD başkanı Donald Trump, dün twitter’da yaptığı paylaşımda Pakistan’ı ABD’nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristlere sığınacak liman sağlamakla suçlamıştı. İslamabad yönetimi, Donald Trump’ın tweetini açıklamak üzere ABD'nin İslamabad Büyükelçisi David Hale'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı. ABD’nin İslamabad Büyükelçiliği sözcüsü, toplantı düzenlendiğini doğruladı.

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, bugün Trump’ın suçlamalarının değerlendirileceği bir kabine toplantısı düzenlenmesi çağrısında bulundu. Yarın ise Pakistanlı üst düzey yetkililer, bozulan ABD ilişkilerini değerlendirecek.

ABD Başkanı Trump, dün twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD aptalca bir şekilde son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolardan fazla yardım sağladı. Ancak liderlerimizin aptal olduğunu zanneden onlar, bize yalandan ve hileden başka bir şey vermedi. Çok az yardım yaparak Afganistan'da avladığımız teröristlere sığınacak liman sağladılar. Artık yok!" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, Pakistan'ın Afganistan Talibanı ile müttefik olan Hakkani örgütüne yardım etmekle suçluyor. Pakistan hükümeti ise suçlamaları reddediyor.

 

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