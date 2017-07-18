Pakistan Alkhidmat Vakfı’ndan İhlas Vakfı’na ziyaret

İhlas Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldığı İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) üyesi Alkhidmat Vakfı Genel Müdürü Shahid Iqbal ve Türkiye Temsilcisi Ömer Faruk, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay’ı ziyaret etti.

İhlas Vakfı’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan genel merkezinde gerçekleşen görüşmede konuşan Alkhidmat Vakfı Genel Müdürü Shahid Iqbal, Pakistan genelinde eğitim; kültür ve sağlık alanlarında hizmet verdiklerini, ağırlıklı olarak yetimlere yönelik çalışmalarının olduğunu kaydederek, İhlas Vakfı ile eğitim ve sağlık konularında işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay da kardeş ve dost ülke Pakistan’ın en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) biri olan Alkhidmat Vakfı temsilcilerinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İhlas Vakfı’nın kuruluş gayesi ile yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdikleri hizmetlerden bahsetti. Daha sonra İhlas Vakfı Bilgi İşlem Müdürü Hüseyin Ünsal, vakfın faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Ziyaretin sonunda Alkhidmat Vakfı Genel Müdürü Shahid Iqbal, İhlas Vakfı Başkanı Mehmet Okyay’a bir teşekkür plaketi takdim etti.

Rıfat Fırat



