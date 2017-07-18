Diğer
Kategoriler

Pakistan Alkhidmat Vakfı’ndan İhlas Vakfı’na ziyaret

Pakistan’ın Lahor kentinde faaliyet gösteren, Alkhidmat Vakfı Genel Müdürü Shahid Iqbal ve Türkiye Temsilcisi Ömer Faruk, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay’ı ziyaret etti.

Pakistan Alkhidmat Vakfından İhlas Vakfına ziyaret

18 Temmuz 2017 17:56

İhlas Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldığı İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) üyesi Alkhidmat Vakfı Genel Müdürü Shahid Iqbal ve Türkiye Temsilcisi Ömer Faruk, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay’ı ziyaret etti.
İhlas Vakfı’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan genel merkezinde gerçekleşen görüşmede konuşan Alkhidmat Vakfı Genel Müdürü Shahid Iqbal, Pakistan genelinde eğitim; kültür ve sağlık alanlarında hizmet verdiklerini, ağırlıklı olarak yetimlere yönelik çalışmalarının olduğunu kaydederek, İhlas Vakfı ile eğitim ve sağlık konularında işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay da kardeş ve dost ülke Pakistan’ın en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) biri olan Alkhidmat Vakfı temsilcilerinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İhlas Vakfı’nın kuruluş gayesi ile yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdikleri hizmetlerden bahsetti. Daha sonra İhlas Vakfı Bilgi İşlem Müdürü Hüseyin Ünsal, vakfın faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Ziyaretin sonunda Alkhidmat Vakfı Genel Müdürü Shahid Iqbal, İhlas Vakfı Başkanı Mehmet Okyay’a bir teşekkür plaketi takdim etti.

Rıfat Fırat 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!