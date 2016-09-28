Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan Savunma Günü vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Ankara Atlı Otel’de gerçekleştirilen resepsiyona Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ve pek çok ülkenin askeri yetkilisi katıldı.

Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood eşi ve Pakistanlı askeri yetkililer, resepsiyon öncesinde misafirleri kabul etti. Programda Pakistanlı çocuklardan oluşan bir grup, Türkiye ve Pakistan milli marşlarını okudu. Milli marşların okunmasının ardından kürsüye gelen Pakistan Büyükelçisi Mahmood, davetlilere konuşma yaptı.

Mahmood’un konuşmasını tamamlamasının ardından Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Dündar ve Mahmood, üzerinde Türkiye ve Pakistan’ın bayraklarının olduğu pastayı kesti.

Caner Ünver

