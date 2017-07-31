Pakistan yarın yeni başbakanını seçecek

Pakistan parlamentosu, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevinden alınan Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in yerine geçecek yeni başbakanı yarın seçecek.

İktidar partisinin yaptığı iki parçalı plana göre, ülkenin yeni başbakanı olacağı açıklanan Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif Ulusal Meclis’e girene kadar, eski Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi’nin geçici olarak başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor. Yeni başbakan ve geçici başbakanın mecliste sandalye çoğunluğu olan iktidar partisinde seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şahbaz Şerif'in Pencap Eyalet Başbakanlığı’ndan istifa etmesinin ardından en az 45 gün içinde meclis tarafından seçilerek yeni başbakan olması öngörülüyor.

