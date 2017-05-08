Pakistan, yerli helikopter ATAK'ın peşinde

Türkiye’nin yerli askeri helikopteri ATAK’ın Pakistan’a satışıyla ilgili çalışmalar yapıldığı ortaya çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAİ) tarafından üretilen T129 ATAK helikopterinin deneme amacıyla Pakistan’a gönderildiği öğrenildi.

MSB yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011’te yapan ve 22 Nisan 2014’te TSK’ya teslim edilen ATAK helikopteri, Pakistan’daki test sürecini başarıyla geçerse, bu ülkeye ihraç edilecek. Böylece Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk kez başka bir ülkeye üst seviye askeri araç satışı yapmış olacak. Türkiye’nin yerli silah üretimini bir adım ileriye taşıyacak satış sürecinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

ATAK helikopterleri ağırlıklı olarak terör örgütü PKK’ya yönelik Doğu ve Güneydoğu’da hava operasyonlarında kullanılıyor. ATAK helikopterleri İHA’larla tespit edilen terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesinde ve bombalı araçların imha edilmesinde etkili olarak kullanılıyor. Özellikle kırsalda gerçekleşen terör operasyonlarında teröristlerin dağıtılmasında obüs toplarıyla birlikte ATAK helikopterleri de kullanılıyor.

KENDİ SINIFININ EN İYİSİ

ATAK projesi, TSK’nın taarruz ve taktik keşif helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla 2007 ve 2010 yıllarında imzalanan sözleşmelerle hayata geçirildi. İlk olarak 50 adet helikopter olarak yapılan planlamaya, 9 adet Erken Duhul Helikopteri (EDH) eklendi. AgustaWestland tasarımı A129 gövdesi, TSK’nın ihtiyaçlarına uygun şekilde motor, aktarma organları ve kuyruk palleri (pervane) değiştirildi. Ayrıca milli silah sistemleri monte edildi. Bu çalışma sonucu ortaya çıkan T129, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri oldu.

Yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için iki tip olarak tasarlanan T129 ATAK, ağır silah yükü ile zorlayıcı “sıcak hava-yüksek irtifa” görevleri için dizayn edildi. Yakın hava desteği görevleri için T129A, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatıldı. T129 B ise çok amaçlı görevlere uygun olarak en modern elektronik harp gereçleri ile entegre edildi.