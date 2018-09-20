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Pakistan'da Aşure Günü için üst düzey güvenlik önlemleri

Pakistan'da Aşure Günü için üst düzey güvenlik önlemleri
Pakistan'da Aşure Günü için üst düzey güvenlik önlemleri

Pakistan’ın Karaçi şehrinde Aşure Günü için 6 binden fazla Pakistan güvenlik gücünün katıldığı bir geçit töreni düzenlenirken, ülkenin büyük bir bölümünde telefon servisleri kısıtlandı, motosiklet kullanımı yasaklandı.

Pakistan’da Aşure Günü için üst düzey güvenlik önlemleri - Tıkla İzle

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Aşure Günü için güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Aşure Günü düzenlenebilecek olası terör saldırılarına karşı teyakkuza geçen güvenlik güçleri, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Karaçi'de geçit töreni düzenleyerek teröristlere gözdağı verdi. 6 bin güvenlik görevlisinin bulunduğu bir tören alayı, şehir sokaklarını dolaşarak hem Aşure Günü'nü karşıladı hem de Aşure Günü ve gecesi yapılacak kutlamalarda halkı koruyacaklarına dair güven verdi. Tören alayının yürüdüğü güzergâh üzerinde birçok keskin nişancı yüksek yerlere yerleştirilerek güvenlik sağlandı.

Motosiklet yasak 

Törenlerin düzenleneceği alanlara giden yolların birçoğu trafiğe kapatılırken, Güney Karaçi Emniyet Müdürü Ömer Şahid Hamid, bin 600'den fazla polisin Aşure Günü'nün huzurlu geçmesi için görevlendirildiğini açıkladı. Sind Eyalet İçişleri Bakanı Kazi Kabir de cep telefonu servislerinin Karaçi'de gün kısıtlanacağını açıkladı. Bakan Kabir ayrıca Her türlü saldırıya karşı önlem alan yetkililer ülkenin büyükşehirlerinden olan Yakupabad ve Şikarpur şehirleri çevresinde telefon ve internet hizmetlerinin kısıtlandığını bilgisini verdi.
Öte yandan Karaçi, Peşaver ve Ketta gibi büyükşehirlerde motosiklet kullanımı yasaklanırken, başkent İslamabad'da metrobüs seferleri Pazar gününe kadar askıya alındı.  

Abid Mazhar
 

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