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Pakistan’da bina çöktü: 4 ölü

Pakistan’nın Karaçi kentinde, 3 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti ve en az 8 kişi yaralandı.

Pakistanda bina çöktü: 4 ölü

18 Temmuz 2017 13:22

Pakistan’ın güneybatısındaki Karaçi kentinin yoksul bir mahallesinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Binanın gece yarısı apartman sakinleri uyurken çöktüğü, kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Komiser Yardımcısı Farid Uddin, “Enkazda sıkışıp kalan iki kişi ile konuştuk. Şimdiye kadar sekiz kişi kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

Apartmanın neden çöktüğü henüz bilinmezken, yetkililer binanın inşaattaki eksikler ve eski olması nedeniyle çökmüş olabileceğini belirtti.

Etiketler: bina çökmesi, Pakistan


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