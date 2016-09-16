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Pakistan’da camiye intihar saldırısı

Pakistan’da bir camide gerçekleştirilen intihar saldırısı nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Pakistanda camiye intihar saldırısı

16 Eylül 2016 14:38

Pakistan’ın kuzeyindeki Payee Khan kasabasında bulunan bir camiye Cuma namazı sırasında canlı bomba saldırısı düzenlendi. En az 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, 20’den fazla kişi de yaralandı. Naveed Akbar isimli bir yetkili, intihar bombacısının cami kalabalık olduğu sırada camiye girdiğini ve şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini ifade etti.
Shaukat Khan isimli bir başka yetkili ise en az 24 kişinin yaralandığını kaydederek, “Canlı bomba kendini patlattığında caminin içerisinde çok fazla insan vardı” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: cami, intihar saldırısı, Pakistan


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