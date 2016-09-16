Pakistan’ın kuzeyindeki Payee Khan kasabasında bulunan bir camiye Cuma namazı sırasında canlı bomba saldırısı düzenlendi. En az 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, 20’den fazla kişi de yaralandı. Naveed Akbar isimli bir yetkili, intihar bombacısının cami kalabalık olduğu sırada camiye girdiğini ve şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini ifade etti.

Shaukat Khan isimli bir başka yetkili ise en az 24 kişinin yaralandığını kaydederek, “Canlı bomba kendini patlattığında caminin içerisinde çok fazla insan vardı” ifadelerini kullandı.