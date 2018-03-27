Pakistan'da ‘Çin tuzu’ yasaklandı

Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan ve halk arasında Çin tuzu’ olarak bilinen monosodyum glutamat Pakistan'da sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Pakistan'daki Yüksek Mahkeme, Çin tuzunun kullanımını, ithalatını ve ihracatını, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle yasakladı.

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mahkeme, yasağın kabinede de ele alınarak, kararın ülkedeki 4 eyalet ve 3 özerk bölgeye de bildirilmesini istedi. Uzakdoğu mutfağında yoğun şekilde kullanılıyor. Çin tuzu olarak bilinen monosodyum glutamat, gıdalarda aroma artırıcı olarak kullanılıyor. Gıdaların orijinal tadını artırarak aromalı hale getiren bu madde, Uzakdoğu mutfağında yoğun olarak kullanılıyor. Uzmanlar, Çin tuzunun merkezi sinir sistemini tahrip ettiği ve bağımlılık yaptığı uyarısında bulunuyor. Avrupa Birliği ülkelerinde üç aylığa kadar olan bebeklerin gıdalarında kullanımı yasaklanan Çin tuzunun kullanımı, aralarında ABD’nin de bulunduğu yaklaşık 50 ülkede sınırlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Dr. Büyüközer, Çin tuzunun zararlarına değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Monosodyum glutamat’a çin baharatı adı da verilir. Gıdalara et lezzeti vermek, diğer tabii gıda tatlarını arttırmak için kullanılır. Bitkilerden elde edilmektedir. Çalışmalar göstermiştir ki glutamat, vücutta, sinir sisteminin normal fonksiyonlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bazı kobaylarda beyin hasarına sebep olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca, en önemli Çin yemeklerinde, umumiyetle MSG nin kullanıldığı Çin lokantalarında yemek yiyen pek çok insanın yemekten sonra baş ağrısı ve göğüs sancılarına maruz kaldığı rapor edilmiştir. Bir başka çalışmada da MSG ile muamele olduğu zaman dişilerde hamilelik, erkeklerde de döllenme gücünün azaldığı gösterilmiştir".

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, Monosodyum glutamat’ın tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak, "2005 yılında GİMDES kuruldu, bu katkı maddesinin zararlarını anlatmaya devam ettik. GİMDES sitelerinde yıllardır tat vericiler; çocuk gıdalarında katkı maddeleri; onbeş tehlikeli katkı maddesi başlıkları altında dile getirmeye çalıştığımız ve pek çok gıda maddesinde gizli veya açık kullanılmakta olan MSG (Monosodyum glutamat) katkı maddesi üzerinde durarak tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunduk. Bu ısrarlı uyarılarımıza rağmen kazanma hırslarına uyarak kullanmaya devam eden üreticiler bu yasaklamalara rağmen hala kullanmaya utanmadan devam edecekler mi? İnsanlara zararlı olduğu kanıtlanan ve tehlike saçan bu maddeleri içeren ürünleri üreticiler de tüketmeye hala devam edecekler mi?" diye konuştu.