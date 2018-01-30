Pakistan’da patlama: 6 ölü

Pakistan’ın federal yönetilen Aşiretler Bölgesi'ndeki (FATA) Kurram ilçesinde cenaze törenine katılmak üzere yola çıkan bir ailenin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında yere döşenmiş patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Pakistan hükumeti tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucunda 3’ü kadın 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, patlamada yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, patlayıcının mayın ya da yol kenarına döşenmiş bomba olup olmadığının henüz bilinmediği bildirildi.

Patlamada yaralanan bir kişinin Kuram ilçesinin yönetim merkezi olan Paraçınar’daki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu öğrenildi.

FATA’daki yedi ilçeden biri olan Kurram’da uzun süredir yerli ve yabancı militanlar bulunuyor.