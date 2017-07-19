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Pakistan'da silahlı saldırı: 4 ölü !

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar 4 kişiyi öldürdü.

Pakistanda silahlı saldırı: 4 ölü !

19 Temmuz 2017 13:21

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan Şii Müslüman azınlığının 4 üyesi silahlı saldırganlar tarafından öldürüldü. Polis, olayın mezhep saldırısı olduğundan şüpheleniyor.

Belucistan eyaleti İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti yaptığı açıklamada, motosiklet kullanan silahlı saldırganların, Karaçi’ye doğru seyahat eden içerisinde Hazara topluluğundan 3 erkek ve 1 kadının olduğu araca Quetta yakınlarında saldırdığını açıkladı.

Quetta'nın güneyinde bulunan Mastu kasabasından Polis Şefi Ghazanfar Ali, Şii'lerin inançları yüzünden hedef alındığını söyledi.

Öte yandan saldırıyı üstlenen bir grup olmadığı belirtildi. 

Etiketler: Pakistan, silahlı saldırı


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