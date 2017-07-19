Pakistan'da silahlı saldırı: 4 ölü !

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan Şii Müslüman azınlığının 4 üyesi silahlı saldırganlar tarafından öldürüldü. Polis, olayın mezhep saldırısı olduğundan şüpheleniyor.

Belucistan eyaleti İçişleri Bakanı Sarfaraz Bugti yaptığı açıklamada, motosiklet kullanan silahlı saldırganların, Karaçi’ye doğru seyahat eden içerisinde Hazara topluluğundan 3 erkek ve 1 kadının olduğu araca Quetta yakınlarında saldırdığını açıkladı.

Quetta'nın güneyinde bulunan Mastu kasabasından Polis Şefi Ghazanfar Ali, Şii'lerin inançları yüzünden hedef alındığını söyledi.

Öte yandan saldırıyı üstlenen bir grup olmadığı belirtildi.