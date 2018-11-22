Pakistan'da teröristlerin hazırladıkları bomba inlerinde patladı

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinin Veziristan kentindeki bir terörist grubun sığınağında sakladığı el yapımı bombanın patlaması sonucu 2 terörist öldü, 12 terörist yaralandı. Pakistan güvenlik güçleri olayı doğrulayarak yaralı teröristlerin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Dün Pakistan'ın Belucistan vilayetinde bir camide meydana gelen patlamada da 10 kişi yaralanmıştı. Belucistan patlamasından sonra ise Hayber-Pahtunhva eyaletinde 4 çocuğun buldukları bir havan mermisinin infilak etmesi sonucu çocukların 3'ü hayatını kaybetmişti. Daha sonra ise aynı eyaletin Bajaur bölgesinde yola bırakılan el yapımı bombanın patlatılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.