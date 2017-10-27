Pakistan’da trende bombalı saldırı: 6 yaralı

Pakistan'ın Beluçistan eyaletindeki Bolan bölgesinde bir yolcu trenine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda en az kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan'ın Beluçistan eyaletindeki Bolan bölgesinde bir yolcu trenine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda en az kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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