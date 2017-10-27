Pakistan’da trende bombalı saldırı: 6 yaralı

Pakistan'ın Beluçistan eyaletindeki Bolan bölgesinde bir yolcu trenine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda en az kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.