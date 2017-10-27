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Pakistan’da trende bombalı saldırı: 6 yaralı

Pakistan’da bir trende meydana gelen bombalı saldırıda en az kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistanda trende bombalı saldırı: 6 yaralı

27 Ekim 2017 14:49

Pakistan'ın Beluçistan eyaletindeki Bolan bölgesinde bir yolcu trenine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda en az kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

Etiketler: bombalı saldırı, Pakistan

 

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