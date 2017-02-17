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Pakistan’da türbeye saldırıda ölü sayısı 83'e yükseldi

Pakistan’da DEAŞ tarafından Sufi Lal Şahbaz Kalender’in türbesine düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği, 250’yi aşkın kişinin de yaralandığı intihar saldırısında ölenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Pakistanda türbeye saldırıda ölü sayısı 83e yükseldi

17 Şubat 2017 17:35

Pakistan’ın Sind bölgesindeki Peşaver şehri Şehvan’daki Sufi Lal Şahbaz Kalender’in türbesine dün yapılan intihar saldırısını DEAŞ üstlenmişti. Saldırının ardından Pakistan-Afganistan sınırında ve Pakistan içinde güvenlik tedbirleri artırıldı. 50 kişinin hayatını kaybettiği, 250’yi aşkın kişinin de yaralandığı saldırıda ölenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Cuma namazında  yoğun güvenlik tedbirleri alındı

Pakistan güvenlik görevlileri, Lal Şahbaz Kalender’in türbesi etrafında cuma namazı sırasında yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Pakistan ordusu, Afganistan’ın Torham sınırını ikinci bir emre kadar kapattığını bildirdi. 

Etiketler: Pakistan


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