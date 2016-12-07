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Pakistan’da uçak düştü

Pakistan Havayollarının Chitral-İslamabad seferini gerçekleştiren yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Düşen uçakta Pakistanlı dönemin ünlü şarkıcılarından Cüneyt Cemşit’in de bulunduğu ifade edildi.

Pakistanda uçak düştü

07 Aralık 2016 15:40

Pakistan Uluslararası Havayollarına ait yolcu uçağının Chitral kentinden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğü tahmin ediliyor. 47 yolcusu bulunan uçakla son irtibatın zemin kontrolü sırasında sağlandığı bildirildi.

ENKAZI BULUNDU

Pakistan’da düşen uçağın enkazı başkent İslamabad’ın 125 kilometre kuzeyinde dağlık bir bölgede bulundu.

Pakistan Havayollarının Chitral-İslamabad seferini gerçekleştiren yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçağın enkazı başkent İslamabad’ın 125 kilometre kuzeyinde dağlık bir bölgede bulundu. Yetkililer cesetlerin tamamen yandığını bildirirken, kazadan kurtulan olmadığını aktardı. Uçağın 47 yolcusunun bulunduğu bildirilmişti ancak yapılan açıklamada uçakta 41 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu ifade edildi. Düşen uçakta Pakistanlı dönemin ünlü şarkıcılarından Cüneyt Cemşit’in de bulunduğu ifade edildi.

Etiketler: Pakistan, uçak


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