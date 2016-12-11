Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletirken Türk halkına başsağlığı diledi. Ayrıca hain saldırının Pakistan nezdinde şiddetle kınandığı belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, Pakistan'ın terörizme karşı Türkiye ile ortak çabalara devam edeceğini söyledi ve derin üzüntü içerisinde bulunduklarını ifade etti. Başbakan Şerif ise açıklamasında terör saldırısını şiddetle kınarken, Türk hükümeti ve halkına taziyelerini sundu. Her iki açıklamada da Pakistan'ın güçlü bir şekilde Türkiye ile dayanışma içinde olduğu bildirildi. Başbakan Şerif, "Yaralılar ve hayatını kaybedenler için dua ediyoruz" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Hain terör saldırıları kardeş Türkiye'nin istikrarını yıkamayacak" denildi.